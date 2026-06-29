Vaccinazioni tropicali: la prevenzione che protegge il viaggio, ArtemisiaLab amplia i servizi per la salute dei cittadini

29 giugno 2026 a

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Viaggiare significa scoprire nuovi luoghi e culture, ma anche esporsi a rischi sanitari che variano in base alla destinazione. Per questo motivo, la medicina dei viaggi e le vaccinazioni tropicali rappresentano oggi uno strumento fondamentale di prevenzione, capace di tutelare la salute prima, durante e dopo la partenza. La consulenza pre-viaggio consente infatti di valutare il profilo del viaggiatore, il Paese di destinazione e le eventuali vaccinazioni o profilassi necessarie, riducendo significativamente il rischio di contrarre malattie infettive.

Da sempre orientata all'innovazione e all'eccellenza dei servizi sanitari, ArtemisiaLab continua a investire nella prevenzione, mettendo il paziente al centro di ogni percorso assistenziale. L'obiettivo è offrire un servizio altamente qualificato, personalizzato e costantemente aggiornato secondo le più recenti indicazioni della medicina dei viaggi, accompagnando ogni persona con competenza e attenzione in tutte le fasi della preparazione al viaggio.

Il Centro Vaccinale di ArtemisiaLab è attivo presso il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria, in Via Piave 76, Roma, dove è possibile effettuare consulenze specialistiche e vaccinazioni tradizionali e tropicali. La struttura è inoltre autorizzata alla somministrazione del vaccino contro la febbre gialla e al rilascio del relativo certificato internazionale, documento richiesto per l'ingresso in diversi Paesi del mondo.

Che si tratti di un viaggio di lavoro, turismo, studio o volontariato internazionale, affidarsi a professionisti della medicina dei viaggi significa partire con maggiore serenità, grazie a un percorso costruito sulle esigenze del singolo paziente. Ancora una volta ArtemisiaLab conferma la propria missione: coniugare innovazione, qualità e centralità della persona, offrendo servizi all'avanguardia per una prevenzione sempre più efficace.