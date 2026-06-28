CIP, un anno di presidenza De Sanctis: bilancio positivo tra politiche territoriali, riforme e nuove infrastrutture

Il VII Consiglio Nazionale traccia la rotta strategica del movimento paralimpico: Obiettivo3 nominata Associazione Benemerita nel nome di Alex Zanardi e varato il nuovo assetto della giustizia...

28 giugno 2026 a

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Si sono svolti a Roma, nella prestigiosa cornice del Salone d'Onore del CONI, i lavori del VII Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). L’appuntamento ha rappresentato un momento fondamentale di riflessione e programmazione strategica, coincidendo esattamente con il primo anniversario dall’elezione di Marco Giunio De Sanctis alla guida dell’Ente. Il vertice ha così offerto l'occasione istituzionale per tracciare il bilancio politico dei primi dodici mesi di un mandato caratterizzato da riforme profonde e da una forte spinta al decentramento territoriale.

Prendendo la parola davanti alla platea, il Presidente De Sanctis ha espresso grande soddisfazione per il percorso intrapreso, mantenendo tuttavia alta l'attenzione sulle sfide finanziarie e strutturali necessarie per sostenere la crescita della base sportiva. Il numero uno del CIP ha definito il bilancio di questo primo anno eccellente e fortemente propositivo, rivendicando interventi concreti sulle premialità degli atleti e sulla definizione di criteri oggettivi per la redistribuzione dei contributi ordinari e straordinari. Nel suo discorso, De Sanctis ha rimarcato l’esigenza di allineare l'Ente alle dinamiche moderne e alla sinergia con il CONI, evidenziando come l'espansione del movimento richieda un incremento di risorse statali, presupposto essenziale per trasformare gli atleti potenziali in praticanti reali.

Sotto il profilo patrimoniale e dell'impiantistica, l'anno di presidenza fa registrare il cruciale completamento del Centro di Preparazione Paralimpica di via delle Tre Fontane a Roma, che sarà ulteriormente potenziato con la realizzazione di un palazzetto dello sport, di una struttura dedicata alle federazioni e di una foresteria dotata di area fisioterapica. La strategia di capillarizzazione sul territorio nazionale si è consolidata attraverso l'individuazione di due nuovi poli d'eccellenza a Trento e a Lamezia Terme, in Calabria, nonché mediante la riorganizzazione dei vecchi centri di avviamento nei nuovi CARP (Centri Regionali Paralimpici). Questo piano di sviluppo ha ridato linfa politica ed economica ai comitati regionali, intesi come il motore primario per l'avviamento e la promozione dello sport di base.

"Sul fronte delle riforme istituzionali, in occasione delle prossime sedute di Giunte e Consigli verrà formalizzato il passaggio della FISIP alla FISI, una decisione già approvata di fatto all'unanimità dalla Giunta.” Il Presidente De Sanctis ha annunciato la ricezione della lettera formale con cui il Presidente della FISI, Flavio Roda, richiede il riconoscimento per assumere la titolarità della gestione dell'attività paralimpica invernale. Il Presidente si è detto entusiasta di questo passaggio normativo, sottolineando che l'azione dirigenziale deve sempre mirare al bene collettivo e all'integrazione del sistema sportivo, pur a fronte di posizioni non unanimemente condivise.

Il Consiglio ha inoltre tributato un solenne omaggio alla memoria di Alex Zanardi, deliberando il riconoscimento di Obiettivo3 quale Associazione Benemerita del CIP. De Sanctis ha ricordato Zanardi come un campione superbo, un grandissimo uomo e un antesignano capace di imprimere una crescita impetuosa e irreversibile all'intero panorama paralimpico italiano.

In materia di ordinamento interno, il Consiglio ha approvato un rilevante pacchetto di aggiornamenti normativi volti a ottimizzare il sistema della Giustizia Sportiva e a garantirne la massima efficienza e trasparenza. Il Consiglio ha inoltre approvato l'adeguamento formale del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello sport paralimpico, consolidando la sinergia istituzionale con il mondo della scuola e della sanità, in particolare con i protocolli d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e con l'INAIL.

L'apertura del Consiglio è stata nobilitata dalla solenne cerimonia di consegna delle Stelle d’oro al merito sportivo, che il Presidente ha definito come il doveroso tributo del Paese a dirigenti e atleti che con il loro quotidiano sacrificio elevano l'eccellenza italiana nel mondo. Per l'anno 2025, i massimi riconoscimenti di diritto sono stati conferiti ai presidenti delle federazioni paralimpiche e ai rappresentanti in Consiglio: Franco Riccobello per la FINP, Mariano Salvatore per la FISPES, Francesco Ambrosio per la FISDIR, Vittorio Polidori per la FITARCO, Rossano Galtarossa per la FIC, Luigi Mazzone per la FIS, Alberto Miglietta per la FIPE, Silverio Alviti per la FISPIC, Roberto Favre per la FIB, Federico Paria per la FSSI e Marco Mazzieri. Una commossa e speciale menzione alla memoria è stata tributata alla figura dell'ex presidente FIC Davide Tizzano e al rappresentante dei delegati provinciali Massimo Catarinucci. Tra gli atleti e i tecnici componenti del Consiglio, sono stati insigniti delle Stelle d'oro Simone Ciulli, Annalisa Minetti, Emilio Poli, Donato Telesca, Giancarlo Marcoccia, Guido Pasciari, Donatella Perrella e Marco Ferrazza. Il prestigioso riconoscimento è stato infine consegnato anche al Presidente Giovanni Malagò neo eletto presidente della FIGC.