Il design di Hessenza incontra i vini di Anna Fendi

26 giugno 2026 a

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Il gusto delle bollicine e del vino italiano hanno incontrato l’estetica del design presso lo showroom romano Hessenza che ha aperto le sue porte per l’esclusiva serata evento. Il cuore della serata è stata una speciale degustazione della Wine Selection by Anna Fendi, collezione di vini di alta qualità. Ricco il parterre di ospiti con Conny Caracciolo, Vincenzo Merli della maison Egon Von Fürstenberg, Ilaria De Grenet, Massimiliano Kornmuller, Manfredi Orfei, Georgia Vitetti Martini, Micol Moraldi, Tullio Caraffa, Mirta Markes Seré, Erica Tuccino. Tra i nomi di spicco dell’interior design internazionale, Aksel Rytsola, giovane designer dell’azienda italo-finlandese Rytsola, guidata con la madre Carola, realizzando mobili, divani, pezzi decorativi e accessori per la casa che uniscono funzionalità, qualità ed eleganza.Tutti sono stati accompagnati in un viaggio sensoriale alla scoperta dei vini della collezione AFV, abbinati alle note dolci delle fragole, in un’atmosfera raffinata che rievoca i profumi e i colori della fioritura primaverile.

Una vera e propria esperienza multisensoriale nata per celebrare le radici romane, l'incessante sperimentazione e la ricerca della meraviglia che Hessenza e AFV condividono, nel segno dell'eccellenza Made in Italy. Con questo appuntamento, Hessenza – showroom e materioteca punto di riferimento per architetti, progettisti e designer – conferma la sua evoluzione in hub creativo. Lo showroom estende infatti il proprio approccio progettuale al mondo degli eventi, creando produzioni su misura capaci di generare connessioni emotive profonde e integrando architettura, design, arte ed eccellenze del made in Italy in un’unica narrazione. Per l’occasione, lo spazio romano si é arricchito con una selezione di complementi d’arredo in bucchero proposti da Krei. Antica ceramica nera di origine etrusca, realizzata ancora oggi attraverso un processo di cottura in assenza di ossigeno tramandato nei secoli, il bucchero rivela una sorprendente contemporaneità. La sua matericità profonda e il suo fascino senza tempo danno vita a oggetti di design dal carattere distintivo, capaci di dialogare con l’architettura e gli interni più attuali.