Eccellenze pugliesi in Mozambico, l'evento presso l'ambasciata della Santa Sede

Redazione 26 giugno 2026 a

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Venerdì 19 giugno 2026, presso l’Ambasciata della Repubblica del Mozambico presso la Santa Sede, si è svolto un incontro di profilo istituzionale e culturale alla presenza di Sua Eccellenza Raúl Domingos, Ambasciatore del Mozambico presso la Santa Sede. L’iniziativa, promossa dal Consulente Legale Hylda Petrosillo, esperta anche nell’organizzazione di eventi istituzionali, si è distinta per l’alto valore umano, professionale e relazionale, configurandosi come un’occasione dedicata al dialogo internazionale, alle relazioni sociali e alla costruzione di possibili ponti tra Paesi.

A sostenere l’evento è stata l’azienda pugliese Agricula, rappresentata dall’avvocato Andrea Stranieri, che ha curato una degustazione dei vini “Magna Grecia”, accompagnata da una selezione di prodotti tipici del territorio. La proposta enogastronomica ha offerto agli ospiti un’esperienza di qualità, fondata sulla tradizione agricola pugliese, sulla valorizzazione delle produzioni locali e su una visione contemporanea della promozione territoriale oltre i confini nazionali.

La degustazione ha incluso le etichette della linea premium “Olimpo Collection”, presentata come già insignita della medaglia d’oro della Zosimo Wine Critic, e della linea classica “Eroi Collection”, espressioni di una produzione profondamente radicata nelle campagne di Manduria e del Brindisino. I vini presentati hanno valorizzato una filiera di uve autoctone del territorio.

In abbinamento ai vini, Agricula ha proposto anche una degustazione di prodotti tipici e di olio extravergine biologico monocultivar “Magna Grecia”, estratto a freddo, proveniente da uliveti autoctoni dell’area tarantina e brindisina.

L’incontro ha evidenziato anche il valore del patrimonio agroalimentare pugliese come strumento di rappresentazione culturale e di dialogo in contesti internazionali. In una sede diplomatica di particolare prestigio, la qualità delle produzioni vitivinicole e olearie presentate ha contribuito a rafforzare il legame tra identità territoriale, tradizione mediterranea e relazioni istituzionali.

Un ringraziamento speciale va a Sua Eccellenza Raúl Domingos, che ha onorato gli ospiti della sua gentile ospitalità, al connazionale Sua Eccellenza Santos Alvaro, Ambasciatore del Mozambico presso il Quirinale e la FAO, Sua Eccellenza Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca, Ambasciatore dell’Angola presso la Santa Sede, a Sua Eccellenza Hyung Sik Shin, Ambasciatore della Corea del Nord presso la Santa Sede, a Sua Eccellenza Ben Batabe Assorow, Ambasciatore del Ghana presso la Santa Sede, e a Sua Eccellenza Marcia Cescotto, Ambasciatrice dell’Honduras presso Brasilia; tutti presenti in questo importante incontro istituzionale.

Erano presenti anche il Presidente di Sos Casa Aste S.p.a. Nicola Compagnone, l’imprenditore Querim Coku di Futura Innovazione, il professionista Luigi Gallo di Elite Diplomatic Connection e l’imprenditore Giovanni Camillacci dell’azienda dolciaria Pan di Via.