Cocktail d'estate per il brand parigino Soeur

26 giugno 2026 a

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Roma ha accolto l’universo di Soeur in una serata dedicata alle ultime novità del brand parigino. La boutique romana - secondo store italiano del brand, inaugurato lo scorso ottobre - ha fatto da cornice a un evento esclusivo che ha presentato la nuova collaborazione estiva con il brand capitolino TL180 e, in anteprima, la pre-fall Collection 2026. Un appuntamento che ha celebrato l’evoluzione dell’identità di Soeur: ricerca materica, linee essenziali e una visione della femminilità autentica, contemporanea e senza tempo.

Durante il cocktail in boutique presenti Carolina Sansoni, l’attrice Gaja Masciale, Lavinia Guglielman e Vanessa Scicchitano vestite in total look Soeur, interpretando con eleganza la nuova collezione e lo spirito del marchio.

La collezione di Soeur in collaborazione con il brand TL180, una capsule di maglieria, è composta da capi leggeri, costruiti attorno a una trasparenza eterea e a una palette cromatica audace e intensamente satura. I capi, fluidi, seguono naturalmente il movimento del corpo, esprimendo un approccio diretto: comprendere e valorizzare la figura femminile. La campagna, fotografata da Luna Conte, colloca queste silhouette in un contesto definito da un’estetica cinematografica. TL180 privilegia la qualità rispetto alla quantità, sviluppando collezioni senza tempo pensate per durare. È la prima volta che TL180 collabora con un brand, adattando la propria produzione a volumi maggiori pur mantenendo il proprio savoir-faire e la dimensione artigianale dei capi. I capi in maglieria sono realizzati a mano presso il laboratorio TL180 a Roma, utilizzando filati di alta qualità prodotti in Italia. La produzione locale contribuisce a limitare l’impronta di carbonio, consentendo al tempo stesso ai team di mantenere un controllo diretto sui laboratori e di garantire una lavorazione accurata da parte di artigiani di fiducia. Questo approccio riflette anche l’impegno di Soeur nello sviluppare una produzione sempre più locale.

Incar nare ciò che siamo con gusto, naturalezza e autenticità. Sentirsi bene qui e ovunque. Questi sono i principi di Soeur, marchio francese di prêt-à-porter femminile fondato nel 2008 su iniziativa delle due sorelle Domitille Brion e Angélique Brion, un duo complementare animato dal desiderio di vestire donne di tutte le generazioni. Attingono ai loro ricordi, ai loro viaggi e a un’idea di stile profondamente francese per creare collezioni delicate, accessibili e confortevoli, in colori capaci di resistere al passare del tempo. ABOUT TL180 TL180 è stato fondato dall’italiana Luisa Orsini e dalla francese Antonine Peduzzi, dopo il loro incontro a Roma nel 2005, ed è radicato nella loro sensibilità condivisa e nel rifiuto del fast fashion. Dopo essersi stabilite a Parigi nel 2012, hanno lanciato il brand, combinando un’estetica francese sobria e disinvolta con il rigore dell’artigianato italiano. Il loro primo pezzo ha preso forma in seguito a una mostra di Anselm Kiefer: una clutch realizzata a mano che è diventata il punto di partenza di TL180. “Soeur è un guardaroba che sfuma i confini, un guardaroba “open-plan” che prende in prestito dal menswear per un’allure sempre più femminile. Sono capi che esprimono una visione moderna e stimolante della femminilità: sincera, sensibile, elegante, inclusiva. Lo stile esiste indipendentemente dall’età. Voglio che chiunque indossi le nostre creazioni si senta compreso e valorizzato”, dice Domitille Brion, direttore creativo di Soeur.