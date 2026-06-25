Sperlonga celebra la 30ª Bandiera Blu consecutiva: giovedì 26 giugno la cerimonia ufficiale a Torre Truglia

25 giugno 2026 a

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Si parte subito con un appuntamento speciale, dopo l’avvio del “villaggio” dedicato allo street food e all’artigianato locale: giovedì 26 giugno, alle ore 18.30, presso Torre Truglia, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna della 30ª Bandiera Blu a Sperlonga.

Un riconoscimento prestigioso che pochissimi Comuni italiani possono vantare di aver ottenuto per trent’anni consecutivi senza alcuna interruzione, confermando un percorso di eccellenza ambientale e turistica che affonda le proprie radici nel tempo.

La Bandiera Blu, assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE), rappresenta uno dei più importanti indicatori di qualità delle località balneari. Tra i criteri fondamentali per il conferimento del riconoscimento vi è innanzitutto l’eccellente qualità delle acque di balneazione, elemento che da sempre caratterizza il litorale di Sperlonga.

Ma il vessillo blu non premia soltanto il mare pulito. Vengono infatti valutati anche aspetti legati alla gestione del territorio, ai servizi offerti ai cittadini e ai visitatori, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza, all’accessibilità e alla capacità di programmare uno sviluppo turistico moderno e lungimirante.

Proprio questa visione ha consentito a Sperlonga di distinguersi fin dalla prima assegnazione del riconoscimento, avvenuta nel 1996. Già allora il Comune poteva contare su strutture ricettive di alto livello, servizi turistici qualificati e una strategia orientata alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, anticipando modelli di gestione che negli anni sarebbero diventati punti di riferimento per molte altre località.

La consegna della 30ª Bandiera Blu rappresenta dunque non soltanto la celebrazione di un risultato, ma anche il riconoscimento di un impegno costante portato avanti da amministrazioni, operatori turistici, cittadini e associazioni che, nel corso di tre decenni, hanno contribuito a preservare e valorizzare una delle perle del litorale italiano.

L’appuntamento di Torre Truglia sarà quindi un momento di festa e di orgoglio per l’intera comunità, chiamata a celebrare un traguardo che testimonia la capacità di coniugare tutela ambientale, qualità della vita e sviluppo turistico sostenibile.