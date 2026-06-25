Gerini, Russo, Prati e Lembo da Capri a "Paradise" su Rai2

La Piazzetta dell'Isola torna protagonista in tv: venerdì 26 giugno l'11ª puntata dello show di Pascal Vicedomini

25 giugno 2026 a

a

a

ROMA, 25 giu - La magia della Piazzetta di Capri torna protagonista in televisione con l’11ª puntata di Paradise, in onda su Rai2 venerdì 26 giugno, h. O.30. Pascal Vicedomini accoglierà un parterre di ospiti d’eccezione composto da Claudia Gerini, Carmen Russo e Pamela Prati, insieme a Gianluigi Lembo e alla sua Anema e Core Band.

A distanza di ventisei anni dall’ultimo grande show televisivo trasmesso da Rai1 dalla celebre Piazzetta, il salotto più famoso dell’isola azzurra torna a fare da scenografia a una serata di spettacolo, musica e incontri. Protagonista musicale sarà Gianluigi Lembo, che proporrà alcuni dei grandi classici del repertorio reso celebre nel mondo dal padre Guido, simbolo dell’intrattenimento dell’isola nel mondo.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle testimonianze di rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. Interverranno il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, il deputato Piero De Luca, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Capri Paolo Falco e il sindaco di Anacapri Franco Cerrotta.

Tra gli ospiti anche l’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Capri Salvatore Ciuccio, il Direttore dei Musei e Parchi Archeologici di Capri Luca Di Franco, gli imprenditori della moda Gianluca Isaia e Francesca Settanni, oltre ad altre eccellenze capresi come Francolino Lembo.

Completano il cast della puntata Matilde Brandi, il regista Walter D’Errico, il professor Lorenzetti con Maylin Aguirre, il presidente di Givova Giovanni Acanfora, il direttore generale della Fondazione Allegra Agnelli Gianmarco Sala, in collegamento da Torino, il maestro ed ex arbitro internazionale di tennis Peppino Di Stefano e il gruppo folcloristico Scialapopolo e l’organizzatore del Vip Champion Giuliano Annigliato