La Realtà Estesa di XMetaReal per sensibilizzare le persone sui bias di genere e le discriminazioni sul posto di lavoro

24 giugno 2026 a

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Un progetto ideato con un intento ispirazionale, per favorire maggiore consapevolezza, empatia e attenzione verso le dinamiche che caratterizzano il lavoro contemporaneo. XMetaReal, azienda italiana leader nello sviluppo di esperienze immersive in Extended Reality (XR) per il mondo corporate, e Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata per l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva nelle organizzazioni, presentano D-Verso: un’esperienza innovativa che, attraverso la tecnologia immersiva, sensibilizza aziende e persone sui temi della Diversity, Equity & Inclusion.

L’iniziativa nasce dall’incontro tra le competenze tecnologiche e creative di XMetaReal e l’esperienza di Valore D nella promozione di ambienti di lavoro più equi, inclusivi e sostenibili. Il progetto si concentra in particolare sui bias di genere e sulle micro-discriminazioni che possono emergere quotidianamente sul posto di lavoro.

D-Verso è pensata per il mondo corporate e si rivolge alle aziende, ai loro dipendenti e alle loro filiere. L’obiettivo è creare un’esperienza immersiva per stimolare una riflessione sulle dinamiche – anche inconsapevoli – che influenzano il modo in cui le persone vengono percepite e talvolta discriminate all’interno dei team di lavoro.

Il progetto si sviluppa dentro gli uffici di SYNKRION, un’azienda virtuale in cui il partecipante vive una giornata lavorativa ordinaria, tra riunioni, call, pause informali e decisioni. Situazioni quotidiane e realistiche che diventano progressivamente occasioni in cui emergono automatismi, aspettative implicite e dinamiche collettive spesso invisibili, ma profondamente radicate nella cultura professionale.

L’esperienza affronta temi come la delegittimazione della leadership femminile, il mansplaining, la svalutazione tecnica, il rapporto tra lavoro e genitorialità, gli stereotipi di genere e le micro-aggressioni normalizzate nelle relazioni informali. Non vengono rappresentati episodi estremi o apertamente conflittuali, ma situazioni sottili che, proprio per la loro ordinarietà, possono incidere sul clima lavorativo e sul senso di appartenenza delle persone.

Tra gli scenari principali di D-Verso c’è “Progetto Orion”, una riunione simulata in cui una professionista presenta ai colleghi un’analisi tecnica dettagliata senza ricevere particolare attenzione dal gruppo, mentre gli stessi concetti, riformulati successivamente da un collega uomo, ottengono consenso e approvazione. Il partecipante è chiamato a prendere posizione, scegliendo se seguire il gruppo o osservare criticamente le dinamiche relazionali che emergono.

Elemento centrale di D-Verso è la dimensione interattiva. Non conta soltanto ciò che viene detto, ma anche ciò che viene accettato, ignorato o lasciato succedere senza opposizione. L’esperienza invita così a riflettere sul ruolo che ciascuno può avere nella costruzione delle relazioni professionali e della cultura aziendale.

«D-Verso è un progetto che nasce per sensibilizzare le persone su alcune dinamiche e automatismi inconsci che spesso passano inosservati nella quotidianità lavorativa. Bias e stereotipi non sempre sono evidenti, ma possono influenzare profondamente il modo in cui le persone vengono ascoltate, valorizzate e coinvolte all'interno delle organizzazioni. La nostra capacità di ricreare ambienti tridimensionali e contesti di lavoro permette alle persone di agire dei comportamenti come se fossero nella loro reale quotidianità. Attraverso l'Extended Reality, abbiamo l’opportunità di creare esperienze da vivere in prima persona facilitando un embodiment cognitivo. Di fatto si tratta di un acceleratore di esperienze molto efficace che agisce sulle emozioni e lavora sulla memoria episodica”, dichiara Vittorio Zingales, CEO e Founder di XMetaReal, azienda specializzata in Extended Learning, l'evoluzione del digital learning, che supera i confini della formazione digitale tradizionale grazie all’integrazione di tecnologie immersive e metodologie esperienziali, rendendo l’apprendimento più coinvolgente, personalizzato ed efficace.

L’erogazione del progetto D-Verso avviene attraverso la piattaforma proprietaria XMR di XMetaReal. Ambienti 3D, avatar, interazioni e asset digitali sono stati realizzati internamente dal team creativo e tecnico di XMetaReal, mentre le logiche narrative ed esperienziali sono state progettate in co-design con Valore D, che ha contribuito con il proprio know-how sui temi dell’inclusione, della leadership e della cultura organizzativa.