La Blue Economy non è solo mare. E a giudicare i progetti, accanto agli esperti, c'è una giuria di studenti

Torna il Blue Ambassador Award, riconoscimento nazionale per l'innovazione e la sostenibilità: quinta edizione, promossa dalla Fondazione ITSSIxellence con ALIS e MAR ETS. Candidature gratuite e online fino al 31 luglio, aperte a imprese e organizzazioni di ogni settore. Sette categorie.

24 giugno 2026 a

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C’è un equivoco da sciogliere subito: la Blue Economy non riguarda solo chi vive di mare. È un modello che mette al centro la qualità della vita, la tutela delle risorse e la capacità delle imprese di creare valore senza erodere il futuro.

Su questo terreno largo si muove il Blue Ambassador Award, che da oggi riapre le candidature alla sua quinta edizione. Che tu produca energia, progetti spazi, muova merci o formi persone: se la tua organizzazione guarda avanti, il Premio parla a te.

A renderlo diverso dagli altri riconoscimenti sulla sostenibilità è chi lo assegna. Gli studenti dei percorsi ITS non stanno a guardare: coordinano la Giuria Giovani, curano la comunicazione e valutano l’impatto dei progetti insieme al comitato di esperti, istituzioni e imprese. Un premio in cui chi eredita il futuro contribuisce a sceglierlo.

Nato nel 2020 dalla Fondazione ITSSIxellence con l’Associazione MAR – Ass. per le Attività Marine e di Ricerca, cresciuto dentro il Blue Planet Economy Expoforum, in collaborazione con la Regione Lazio – Area Blue Economy, nel 2026 il Premio diventa un percorso annuale più aperto e trasversale, in partnership con ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, con la piattaforma www.blueconomy.online a fare da casa comune.

I progetti concorrono in sette categorie, a testimonianza di quanto il campo sia ampio:

Economia circolare e rigenerativa

Logistica, mobilità sostenibile e connessioni sistemiche

Blue Social Responsibility

Marketing del territorio, sport, cultura e turismo inclusivi e sostenibili

Comunicazione Ecosistemica e Ocean Literacy

Design e Lifestyle Sostenibile

Blue Energy

A valutarli, parametri concreti: innovazione e impatto ambientale, economico e sociale; originalità; coinvolgimento degli stakeholder; efficacia dei risultati; replicabilità.

Candidarsi è gratuito e tutto online, entro il 31 luglio, basta cliccare qui. Le realtà premiate entrano nella Comunità degli Ambassador - la rete nazionale di imprese, professionisti e innovatori della Blue Economy - e nello Yearbook delle eccellenze.

La premiazione si terrà a Roma in autunno; data e sede saranno comunicate prossimamente.

«Con “Blue” non parliamo solo di mare, ma di un modello economico che tiene insieme innovazione, crescita, inclusione sociale e responsabilità verso le future generazioni. Le trasformazioni più profonde non nascono solo dai grandi investimenti: nascono dalle scelte che ogni giorno compiono imprese, professionisti e comunità che decidono di percorrere strade nuove. Più che assegnare un premio, vogliamo costruire una comunità di innovatori capace di ispirarne altri». Laura Castellani, Direttrice della Fondazione ITSSIxellence

Che cos’è un ITS Academy. Gli ITS Academy (Istituti Tecnologici Superiori) sono la filiera italiana della formazione terziaria professionalizzante: percorsi post-diploma, alternativi all’università e costruiti in stretta collaborazione con le imprese, che formano tecnici specializzati nei settori chiave dell’economia. La Fondazione ITSSIxellence opera in questo ambito, sul legame tra scuola, ricerca e mondo produttivo: è anche da qui che nasce la scelta di affidare ai giovani un ruolo attivo nel Premio.