Savino Novelli festeggia l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica in una serata d'eccezione

Maria Monsè 22 giugno 2026 a

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Roma ha fatto da cornice a un evento esclusivo dedicato alla celebrazione del merito e dell'impegno professionale. Nella raffinata location della terrazza del Seen by Olivier, dell’hotel Anantara Palazzo Naiadi , affacciata sui tetti della Capitale, si è tenuta una prestigiosa serata in onore di Savino Novelli, recentemente insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.L'iniziativa ha visto la partecipazione di circa trecento ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria, della politica, della cultura e dello spettacolo, dando vita a un importante momento di incontro e condivisione sui valori che ispirano le più alte benemerenze dello Stato.

Protagonista della serata è stato Savino Novelli, la cui carriera imprenditoriale rappresenta un esempio di determinazione, competenza e visione strategica. Negli anni, il suo lavoro si è distinto per la capacità di creare valore, promuovere lo sviluppo del territorio e investire nella crescita delle persone, aspetti che hanno contribuito in maniera significativa ai risultati raggiunti.

Tra gli interventi più apprezzati della serata, quello del Prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI, che ha offerto una riflessione sul significato dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tagliente ha ricordato come questa prestigiosa onorificenza venga conferita a cittadini che, attraverso il proprio operato, contribuiscono al progresso civile, sociale ed economico della nazione.

Nel suo discorso ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale delle onorificenze nel promuovere i valori della responsabilità, dell'etica e della cultura del merito, sottolineando come gli insigniti siano chiamati a rappresentare esempi virtuosi per la collettività e per le nuove generazioni.

A impreziosire ulteriormente l'evento è stata la partecipazione del celebre artista internazionale Mark Kostabi. Il maestro ha regalato agli ospiti un momento di grande suggestione realizzando dal vivo un'opera d'arte su uno specchio dedicato a Savino Novelli, trasformando la serata in un originale connubio tra creatività, riconoscimento e celebrazione dell'eccellenza.

L'opera, carica di significati simbolici, ha rappresentato il riflesso del percorso umano e professionale del neo Cavaliere. Lo specchio è diventato così una metafora dei valori che caratterizzano il suo cammino: impegno, senso di responsabilità e attenzione verso il bene comune.

Al termine della cena di gala, Savino Novelli ha voluto esprimere la propria gratitudine agli ospiti presenti con un dono esclusivo: una serigrafia firmata da Mark Kostabi, consegnata come ricordo della serata e testimonianza di riconoscenza per la partecipazione a un momento così importante della sua vita personale e professionale.

La presenza di numerosi insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ha ulteriormente rafforzato il valore dell'incontro, caratterizzato da uno spirito di condivisione e appartenenza ai principi del servizio e della dedizione alla comunità. Tra gli ospiti figuravano Valeria Marini, il dottor Antonio Metauro, il Generale della Guardia di Finanza Carmelo Azzara, Gino Foglia, l'Ammiraglio Fabio Agostino, il Prefetto Fulvio Rocco De Marinis, il dottor Francesco Greco, l'Ambasciatore Giovanni Castellaneta, il Marchese Emilio Della Fontanazza, il Senatore Antonio Razzi, l'Avvocato Alessio Savarese, l'Avvocato Laila Perciballi e la dottoressa Sara Iannone.

In un clima di eleganza e cordialità, gli ospiti hanno avuto modo di confrontarsi sull'importanza delle onorificenze repubblicane come strumento di valorizzazione delle migliori energie del Paese. La serata si è conclusa con un tributo non solo al prestigioso riconoscimento ricevuto da Savino Novelli, ma anche a tutti coloro che, con il proprio lavoro e il proprio impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita e allo sviluppo dell'Italia.