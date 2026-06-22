Giustizia tributaria, Pres. Carolina Lussana: "La certezza del diritto passa da una magistratura professionale, specializzata e sempre più efficiente"

22 giugno 2026 a

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“La giustizia tributaria rappresenta un pilastro della legalità economica nel nostro Paese. Nel contesto attuale, gli investitori chiedono anzitutto certezza del diritto e, dunque, norme chiare, semplificazione e un diverso approccio nei rapporti tra fisco e contribuente, fondato sulla leale collaborazione. In questo percorso, la madre di tutte le riforme è stata quella ordinamentale, che ha segnato la nascita della magistratura tributaria professionale. L'obiettivo è quello di disporre di una magistratura a tempo pieno, altamente specializzata e in grado di operare in un settore particolarmente complesso e in continua evoluzione. In questa prospettiva, è all'esame uno schema di decreto volto a disciplinare lo status del magistrato professionale, al quale dovranno essere riconosciute tutte le guarentigie previste per gli altri magistrati”. È quanto ha dichiarato *Carolina Lussana*, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, intervenendo al convegno “Fiscalità, competitività e certezza del diritto: nuovi equilibri tra contribuenti, amministrazione e professioni”. tenutosi presso la Sala dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

“Parallelamente, il compito del Consiglio di presidenza è quello di investire sulla formazione di una magistratura terza e imparziale, chiamata ad applicare i principi di capacità contributiva, proporzionalità e solidarietà sanciti dalla Costituzione, promuovendo la cultura di un fisco né amico né nemico, ma semplicemente giusto. Le sfide future - ha concluso Lussana - riguardano la diffusione di buone prassi e di orientamenti giurisprudenziali comuni, nonché la definizione di un quadro di regole per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Una magistratura tributaria professionale, indipendente ed efficiente costituisce infatti una garanzia di stabilità, di certezza del diritto e un motore di sviluppo economico”.