Artemisia Lab guarda al futuro della medicina: il Digital Twin al centro della sanità del domani

22 giugno 2026 a

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La sanità del futuro non si limiterà a curare le malattie, ma cercherà sempre più di prevederle, prevenirle e personalizzare gli interventi sulla base delle caratteristiche di ogni individuo. In questo scenario si inserisce una delle innovazioni più promettenti degli ultimi anni: il Digital Twin, il cosiddetto "gemello digitale" del paziente.

Si tratta di una replica virtuale costruita attraverso l'integrazione di dati clinici, genetici, diagnostici e comportamentali, capace di simulare l'evoluzione dello stato di salute di una persona e di valutare in anticipo l'efficacia di terapie, interventi e percorsi di prevenzione. Una tecnologia che promette di rivoluzionare il rapporto tra medicina e paziente, rendendo le cure sempre più personalizzate e predittive.

Guardare al futuro significa investire oggi in ricerca, innovazione e nuove tecnologie. È una visione che da tempo caratterizza Artemisia Lab, realtà che ha fatto dell'innovazione uno degli elementi centrali della propria attività, promuovendo l'integrazione tra diagnostica avanzata, medicina preventiva e strumenti digitali.

La presidente del gruppo, la dottoressa Mariastella Giorlandino, guarda con particolare interesse alle potenzialità offerte dal Digital Twin, considerandolo una delle frontiere più avanzate della medicina del prossimo decennio. L'obiettivo è superare il tradizionale approccio basato sulla cura della malattia per sviluppare modelli capaci di anticipare i rischi, monitorare costantemente lo stato di salute e costruire percorsi terapeutici sempre più mirati sulle esigenze del singolo paziente.

In un contesto caratterizzato dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento delle patologie croniche e dalla necessità di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari, il gemello digitale potrebbe rappresentare uno strumento strategico per migliorare l'efficacia delle cure e ottimizzare le risorse disponibili. Attraverso l'analisi continua dei dati, infatti, sarebbe possibile intervenire prima che una patologia si manifesti o si aggravi, riducendo ricoveri, complicanze e costi sanitari.

La sfida dei prossimi anni sarà trasformare queste tecnologie emergenti in strumenti concretamente accessibili ai cittadini, garantendo al tempo stesso sicurezza, tutela della privacy e affidabilità scientifica. È in questa direzione che si muove la ricerca internazionale e che guardano anche le realtà più attente all'innovazione sanitaria.

Per Artemisia Lab e per la dottoressa Mariastella Giorlandino, il futuro della medicina passa dalla capacità di coniugare tecnologia e centralità della persona. Il Digital Twin rappresenta una delle possibili risposte a questa sfida: una sanità sempre più personalizzata, predittiva e orientata alla prevenzione, nella quale il paziente non sia soltanto curato, ma accompagnato lungo tutto il proprio percorso di salute.