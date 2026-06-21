Sessant'anni di passione. L'Automobile rinnova la sfida della famiglia Cellitti partita dal concessionario di Frosinone

21 giugno 2026 a

a

a

Sessant’anni di passione per l’automobile. Anzi, L’Automobile, con le iniziali maiuscole, a identificare un marchio ormai riconoscibile in tutto il Lazio. Una storia imprenditoriale culminata con L’Automobile Roma, mache nasce a Frosinone con il fondatore Ottorino Cellitti. Così l’inaugurazione del nuovo showroom nel capoluogo ciociaro assume un significato più profondo, tanto quanto il legame con il territorio: Audi L’Automobile Roma ha una nuova casa in cui creare sinergie costruttive, lì dove tutto è iniziato.

«Si tratta del coronamento di un progetto - sottolinea Stefania Cellitti, amministratore de L'Automobile Roma - iniziato dieci anni fa con la prima sede Audi a Roma. Oggi siamo molto orgogliosi di avere finalmente una rappresentanza così importante anche nella nostra zona di origine. Frosinone per noi è il territorio nostro di riferimento, quindi ci teniamo in modo particolare e speriamo che tutto funzioni per il meglio, ce lo auguriamo davvero. Frosinone è stato sempre un nostro primario obiettivo. Abbiamo accettato una sfida importantissima come quella di Roma, così come anche per Latina, ma a Frosinone c'è il nostro cuore. La nostra strategia è sempre stata quella di arrivare con Audi a Frosinone, esattamente come per tutti i brand. Per noi è sempre stato molto importante, un progetto che adesso stiamo portando a termine». L’apertura della nuova sede frusinate cade a 10 anni dallo sbarco del gruppo a Roma. Una celebrazione doppia del legame tra L’Automobile Roma e la Casa dei Quattro Anelli, che sta accelerando nel suo percorso verso l’elettrificazione. «Vediamo un'apertura crescente verso l'elettrificazione spiega Timm Barlet, Managing Director di Audi Italia- in un contesto urbano come Roma, ma anche vediamo un mercato esigente a cui rispondiamo con una gamma ampia e sempre più innovativa, sia termica, ibrida o elettrica. Le concessionarie come l'Automobile Roma sono centrali per Audi, sono il punto diretto di contatto con il cliente e accompagnano il cliente al suo percorso nella trasformazione elettrica».

Frosinone resta quindi centrale nello scacchiere de L’Automobile Roma, sia in termini di offerta che nell’ottica dello sviluppo del territorio. «Siamo nati a Frosinone -racconta Giacomo Turriziani Colonna, Audi Manager del gruppo L’Automobile Roma- e a 20 anni di distanza dall’apertura della prima concessionaria BMW siamo di nuovo qui con un altro brand premium come Audi. Vogliamo offrire un'ampia scelta di prodotti, allargando la nostra gamma proprio con Audi e a breve anche con Porsche, valorizzando quelle che sono le nostre eccellenze nel service e nel trattamento del cliente». Un know-how che viene costruito con passione sul territorio. «Noi vogliamo garantire la nostra offerta a chi vuole guidare un’Audi- aggiunge Turriziani Colonna - ma anche dare un futuro a quei ragazzi che oggi frequentano la scuola e si preparano a entrare nel mondo del lavoro con una formazione professionale meccanica. Abbiamo sviluppato delle partnership con diverse scuole in tutta la provincia di Frosinone, ma anche a Cassino, Latina e di Roma, ma rimane comunque l’obiettivo primario di dare lustro a un territorio che per troppo tempo è rimasto ai margini in termini di sostenibilità e qualità della vita. Oggi su Frosinone occupiamo 207 persone della provincia e 400 totali per il Gruppo, grazie anche a un polo come quello di Anagni che è strategico per la trasformazione dell’usato in Prima Scelta Plus, un programma di controlli finalizzato a garantire una garanzia di 4 anni a chilometraggio limitato. Avere un brand premium, e un gruppo che ha tutti questi brand premium tutti insieme, per noi è sicuramente un vanto».