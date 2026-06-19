Lottomatica trionfa a Extel, Angelozzi e Van Lancker Top CEO e CFO in Europa

19 giugno 2026 a

a

a

Il mercato riconosce il valore della strategia di crescita di Lottomatica Group, premiando i vertici della società nell'ambito della prestigiosa Extel Survey 2026, l'indagine annuale condotta dalla società di ricerca indipendente Extel e basata sullo scrutinio severo di circa 1.500 tra investitori istituzionali e analisti finanziari internazionali, che ha incoronato l'Amministratore Delegato Guglielmo Angelozzi (nella foto) e il Chief Financial Officer Laurence Van Lancker rispettivamente come miglior CEO e miglior CFO in Europa per la categoria mid cap del comparto “Leisure & Hotels”.



Un segnale di forte apprezzamento da parte della comunità finanziaria che, guardando alla classifica globale, ha posizionato lo stesso Angelozzi al secondo posto assoluto tra i top manager del medesimo settore a livello mondiale, certificando l'efficacia della direzione strategica e manageriale di un gruppo che si conferma operatore leader incontrastato nel mercato italiano dei giochi, forte di un modello di business solido e ben diversificato su tre segmenti operativi principali, ovvero Online, Sports Franchise e Gaming Franchise.



A fare da traino al sentiment positivo degli analisti e degli investitori istituzionali sono i fondamentali economici registrati nell'esercizio 2025, archiviato con una raccolta complessiva pari a circa 45 miliardi di euro e ricavi consolidati che hanno raggiunto la quota di 2,3 miliardi di euro.



La consolidata struttura operativa di Lottomatica, che impiega oggi circa 2.600 dipendenti diretti, poggia su un'infrastruttura omnicanale capace di bilanciare in modo ottimale la capillarità fisica e la forte espansione digitale, come evidenziano i dati aggiornati al 31 dicembre 2025 relativi alla gestione di una vasta e ramificata rete di franchising che distribuisce i prodotti di gioco in circa 17.400 punti vendita sul territorio, servendo parallelamente una base attiva di oltre 2,2 milioni di clienti online e garantendo costantemente esperienze sicure e coinvolgenti su tutti i touchpoint.



Questi volumi e questa capillarità, uniti all'eccellenza della leadership premiata a livello internazionale, consolidano il profilo del Gruppo non solo come dominus del mercato domestico, ma come vero e proprio benchmark di riferimento per la platea degli investitori del settore a livello europeo e globale.