ArtemisiaLab, la frontiera della longevità passa dalla IV Therapy: il dottor Turchi tra i protagonisti della medicina funzionale

18 giugno 2026 a

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Nutrire le cellule dall'interno per preservare salute, energia e qualità della vita. È questa la filosofia che sta alla base della IV Therapy, la terapia endovenosa che negli ultimi anni ha attirato l'attenzione della medicina funzionale e della ricerca sulla longevità. Un approccio innovativo che trova in ArtemisiaLab uno dei suoi principali punti di riferimento, grazie all'esperienza del dottor Turchi e a protocolli personalizzati sviluppati secondo rigorosi criteri clinici.

La medicina moderna non si limita più a intervenire quando la malattia è già presente. Sempre più spesso l'obiettivo è prevenire, rallentare i processi degenerativi e mantenere l'organismo nelle migliori condizioni possibili. In questo contesto la terapia endovenosa rappresenta uno strumento particolarmente efficace, perché consente di somministrare vitamine, minerali, aminoacidi e antiossidanti direttamente nel circolo sanguigno, garantendo una biodisponibilità estremamente elevata rispetto all'assunzione per via orale.

Quando i nutrienti vengono introdotti attraverso alimenti o integratori, infatti, una parte significativa viene dispersa durante il processo digestivo e metabolico. Con la IV Therapy questo passaggio viene superato: le sostanze raggiungono immediatamente il sangue e possono essere utilizzate dalle cellule in modo rapido ed efficace. Un vero e proprio "corto circuito biologico" che permette di ottimizzare i risultati e sostenere l'organismo nei momenti di maggiore necessità.

Le applicazioni più interessanti riguardano oggi il campo della longevità e quello delle patologie croniche. Sul fronte dell'healthy aging, protocolli specifici possono includere vitamina C ad alto dosaggio, glutatione, aminoacidi e NAD+, una molecola coinvolta nei processi di produzione energetica cellulare e nei meccanismi di riparazione del DNA. L'obiettivo è contrastare lo stress ossidativo e l'infiammazione cronica di basso grado, due fattori riconosciuti come protagonisti dell'invecchiamento biologico.

Parallelamente, la terapia endovenosa sta trovando spazio come supporto in numerose condizioni caratterizzate da affaticamento persistente e infiammazione sistemica. Pazienti affetti da fibromialgia, sindrome post-virale, Long Covid o malattie autoimmuni possono beneficiare di percorsi integrati finalizzati a sostenere il metabolismo cellulare, migliorare il recupero energetico e favorire il benessere generale. Si tratta di un approccio complementare che non sostituisce le cure tradizionali, ma può contribuire a potenziarne gli effetti all'interno di una strategia terapeutica globale.

Ad ArtemisiaLab ogni trattamento viene preceduto da un'attenta valutazione clinica e dalla lettura degli esami ematochimici del paziente. La personalizzazione rappresenta infatti uno degli elementi centrali della IV Therapy: non esistono protocolli standard validi per tutti, ma percorsi costruiti sulle esigenze individuali, sulla storia clinica e sugli obiettivi di salute di ciascuna persona.

In questo ambito il dottor Turchi si distingue per l'esperienza maturata nella medicina funzionale e nella gestione dei percorsi di terapia endovenosa, offrendo ai pazienti un approccio che integra innovazione, sicurezza e attenzione alla persona. Una visione che guarda alla salute in modo sistemico e che trova in ArtemisiaLab un ambiente altamente specializzato, capace di coniugare tecnologia, competenze multidisciplinari e medicina personalizzata.

La sfida della medicina del futuro sarà sempre più quella di mantenere le persone in salute più a lungo. La IV Therapy si inserisce in questo scenario come uno degli strumenti più promettenti per sostenere il benessere cellulare, prevenire il declino funzionale e accompagnare il paziente in un percorso di longevità attiva e consapevole.