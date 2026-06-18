“Il teatro tra luce e parola”: si chiude il primo ciclo di incontri, prosegue fino a dicembre il programma di Ortea Palace Hotel e Fondazione Inda

Tra ospitalità e cultura, una sinergia che valorizza il territorio e promuove la fruizione del patrimonio culturale di Siracusa durante tutto l'anno.

18 giugno 2026 a

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Si è concluso con l’incontro dedicato a Vinicio Marchioni il primo ciclo di

appuntamenti di “Il Teatro tra Luce e Parola”, il progetto nato dalla collaborazione tra Ortea Palace

Hotel, Sicily, Autograph Collection e Fondazione INDA - Istituto Nazionale del Dramma Antico, che

ha trasformato ancora una volta gli spazi dell’hotel in un luogo di dialogo tra teatro, cultura e

territorio.

Giunta al suo secondo anno, l’iniziativa ha accompagnato la nuova stagione delle rappresentazioni

classiche al Teatro Greco di Siracusa attraverso quattro incontri con protagonisti e interpreti degli

spettacoli in cartellone - Antigone, Alcesti, I Persiani e Iliade - offrendo al pubblico l’opportunità di

approfondire temi, visioni artistiche e percorsi professionali di alcuni tra i più importanti protagonisti

della scena teatrale contemporanea.

Ad aprire la rassegna, il 30 aprile, è stato il regista Robert Carsen, che ha dialogato con il

sovrintendente della Fondazione INDA Daniele Pitteri ripercorrendo la propria carriera e il rapporto

costruito negli anni con il Teatro Greco di Siracusa.

Nella stessa giornata è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata alle rappresentazioni classiche

siracusane, con venti immagini firmate da Maria Pia Ballarino, Franca Centaro, Christian Chiari e

Michele Pantano.

Il secondo appuntamento ha visto protagonista Filippo Dini, regista di Alcesti, in dialogo con il

consigliere delegato della Fondazione INDA Marina Valensise, alla presenza della compagnia dello

spettacolo.

Il terzo incontro ha ospitato Anna Bonaiuto, interprete di Atossa nei Persiani, che ha condiviso con il

pubblico riflessioni sul teatro, sul ruolo degli attori e sull’attualità del testo di Eschilo, con un

intervento di Giuseppe Sartori.

A chiudere il ciclo è stato Vinicio Marchioni, interprete dell’Aedo nell’Iliade diretta da Giuliano

Peparini, in un dialogo con il Presidente della Fondazione INDA e Sindaco di Siracusa Francesco Italia

e con il sovrintendente Daniele Pitteri Gli incontri hanno registrato una partecipazione crescente, confermando il valore di un format che

porta il teatro fuori dal palcoscenico e lo inserisce in un contesto di confronto aperto tra artisti,

cittadini, ospiti della città e visitatori.

La collaborazione tra Ortea Palace Hotel e Fondazione INDA proseguirà fino al 31 dicembre con un

programma dedicato agli allievi e alle allieve dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico.

A partire da settembre, la Moderna Agorà dell’hotel ospiterà letture, performance e momenti di

incontro pensati per rafforzare il dialogo tra l’Accademia e la città, contribuendo al percorso di

valorizzazione culturale e di destagionalizzazione dell’offerta turistica di Siracusa.

«Gli incontri con registi e attori, la mostra fotografica e gli appuntamenti con gli allievi e le allieve

dell’Accademia organizzati all’Ortea Palace Hotel rappresentano un esempio virtuoso di come la

cultura possa diventare un ponte tra luoghi e comunità», dichiara Francesco Italia, Presidente della

Fondazione INDA e Sindaco di Siracusa. «Il rapporto con Ortea Palace Hotel si è consolidato in questi

anni riscuotendo sempre maggiore successo e crescendo in termini di partecipazione e valore. È una

serie di iniziative che si inserisce pienamente nel dialogo con il territorio al quale la Fondazione INDA

tiene in modo particolare, con l’obiettivo di portare il teatro fuori dal palcoscenico e dentro la vita

della città. Sono particolarmente contento che la sinergia con Ortea Palace Hotel proseguirà anche

dopo la fine della stagione al Teatro Greco e che lo farà attraverso lo sguardo dei nostri giovani talenti.

È la dimostrazione concreta che investire nella cultura significa investire nel futuro di Siracusa, nella

sua capacità di attrarre visitatori e di offrire ai propri cittadini esperienze di qualità in ogni stagione

dell’anno».

«Per Ortea Palace Hotel questa collaborazione rappresenta molto più di una partnership culturale: è

l’espressione concreta della nostra idea di ospitalità come esperienza capace di creare connessioni tra

persone, luoghi e patrimoni culturali», afferma Pippo Russotti, Managing Director di Russotti

Gestioni Hotels. «Siamo orgogliosi di aver ospitato un progetto che, anno dopo anno, cresce in

partecipazione e rilevanza, contribuendo ad avvicinare il pubblico al teatro e alla straordinaria eredità

culturale di Siracusa. La prosecuzione del programma con gli allievi dell’Accademia INDA conferma la

volontà condivisa di investire nella cultura come leva di sviluppo, dialogo e valorizzazione del territorio

durante tutto l’arco dell’anno».