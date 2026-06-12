Roma: FI-FdI, sospendere autorizzazione impianto biometano

12 giugno 2026 a

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"Valutare subito, in via cautelativa, la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione dell'impianto di biometano, qualora Roma Biometano Srl non provveda immediatamente ad adottare accorgimenti adeguati per l'abbattimento dei miasmi e a garantire standard idonei di sicurezza pubblica e ambientale. È questa la richiesta principale e più rilevante contenuta nella risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio del Municipio Roma XV, su proposta del centrodestra, a tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e della qualità della vita del territorio".

Così, in una nota congiunta, i consiglieri di Forza Italia Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci e i consiglieri di Fratelli d'Italia Adriana Glori, Andrea Signorini, Giuseppe Calendino e Marco Ottaviani del Municipio Roma XV.

"Non si può procedere come se nulla fosse davanti alle criticità segnalate dai cittadini e alle preoccupazioni emerse sul territorio. Finalmente ha prevalso il buonsenso: prima vengono la salute pubblica, la sicurezza ambientale e la qualità della vita dei residenti.

Per questo – proseguono – riteniamo fondamentale che gli enti competenti valutino con la massima urgenza la sospensione dell'autorizzazione, qualora la società non intervenga subito con misure concrete ed efficaci.

La risoluzione chiede inoltre controlli sul cantiere, l'attivazione di monitoraggi da parte di ASL e ARPA Lazio su emissioni odorigene e materiali versati, nonché prescrizioni immediate a carico della società, tra cui copertura ermetica della vasca, sistemi di aspirazione e filtri.

Viene infine richiesta una valutazione complessiva dell'impatto dei due impianti, quello di Cesano realizzato dal Comune di Roma per lo smaltimento di rifiuti e quello dell'Olgiata di natura privata per produrre biogas, sulla salute dei residenti e su tutta la mobilità nel quadrante nord-ovest di Roma. Due impianti purtroppo autorizzati da Roberto Gualtieri, uno in veste di sindaco di Roma Capitale e l'altro come sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale".

"Ringraziamo tutti i consiglieri che hanno sostenuto la proposta, contribuendo al raggiungimento di un risultato condiviso nell'interesse del territorio e dei cittadini. Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno saputo portare avanti una posizione comune, seria e responsabile su una questione particolarmente sentita dalla comunità locale", concludono.