ISMA consegna 250 borse di studio a studenti meritevoli in condizioni di disagio, Maselli: «Impegno concreto per la lotta alla povertà educativa»

12 giugno 2026 a

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L'Assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, ha partecipato alla VII edizione della consegna delle borse di studio dell'ASP ISMA (Istituti di Santa Maria in Aquiro), rivolte a nuclei familiari in condizioni di disagio economico e che prevede una ripartizione equa delle risorse a giovani talentuosi.

«Un evento - dichiara Maselli - che conferma l'impegno di ISMA nel contrasto alla povertà educativa, con lo stanziamento di un fondo complessivo di 187.500 euro, destinato a sostenere il percorso formativo di 250 studenti meritevoli residenti nell’Area della Città Metropolitana di Roma Capitale. Abbiamo consegnato 125 borse da 500 euro per gli studenti delle scuole medie statali e altrettante da 1.000 euro per gli iscritti agli istituti superiori statali».