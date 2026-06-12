IA, Cristiano Rufini, Pres Olidata: “Resilienza, sovranità tecnologica e sviluppo al centro della sfida italiana dell'innovazione strategica”

12 giugno 2026 a

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“In uno scenario nel quale l'intelligenza artificiale evolve con una rapidità senza precedenti e pone nuove sfide in termini di governance, controllo, sicurezza e responsabilità, occorre una visione industriale in grado di anticipare temi oggi centrali quali la sovranità digitale, la protezione del dato e la resilienza cibernetica, preservando e valorizzando competenze tecnologiche nazionali, al fine di costruire una filiera italiana dell'innovazione capace di competere in settori ad elevata complessità tecnologica. La sfida del prossimo decennio non consisterà soltanto nell’adozione di nuove tecnologie, ma nel saperle svilupparle, governare e proteggerle. In tale contesto, il tema della produzione tecnologica nazionale, della tutela del dato e della resilienza delle infrastrutture digitali assume un valore strategico per la competitività del Paese”. È quanto afferma Cristiano Rufini, Presidente e azionista di maggioranza di Olidata, realtà leader nei comparti dell'innovazione digitale, della cybersicurezza e delle tecnologie avanzate, tra i principali player europei nel settore dell’Information Technology.

“È proprio all'interno di questa prospettiva - secondo Rufini - che si inserisce la visione della "H" del Sistema Italia: un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione tra infrastrutture, innovazione, sicurezza, salute digitale e capacità industriali, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza tecnologica del Paese, favorire la crescita economica e consolidare l'autonomia strategica nazionale, in un sistema federato a geometria variabile. La "H" del Sistema Italia - spiega Rufini - trova la propria forza proprio nella capacità di integrare infrastrutture, innovazione, sicurezza, salute, competenze industriali e capitale imprenditoriale. La sovranità tecnologica, come dimostra la storia del nostro Paese, non nasce dalla dimensione degli attori, ma dalla capacità di costruire valore, proteggere il dato, innovare con continuità e servire il Paese con visione, responsabilità e resilienza”.