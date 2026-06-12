Alla Galleria del Cembalo Recarlo celebra l'incontro tra alta gioielleria e arte

12 giugno 2026 a

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Nella suggestiva cornice della Galleria del Cembalo, Recarlo ha celebrato con una serata esclusiva l’incontro tra alta gioielleria, arte e cultura estetica. L’evento ha trasformato gli spazi della galleria in un percorso immersivo tra installazioni luminose, proiezioni e le iconiche creazioni della maison, celebri per i diamanti taglio cuore di straordinaria purezza. Il giardino della Galleria ha accolto gli ospiti per un elegante dinner party ispirato all’incontro tra tradizione piemontese e romana. Fulcro della serata, la mostra Recarlo allestita all’interno di Palazzo Borghese, pensata per valorizzare le creazioni della maison in dialogo con l’architettura e l’identità artistica del luogo.

Tra le protagoniste della serata Korlan Madi, Francesca Busi, Chiara Baratello, Erika Boldrin, Tamu McPherson, Paola Cossentino, Greta Pennacchini e Chiara Bontempi, che hanno indossato le creazioni Recarlo. Nel corso dell’evento è stata inoltre annunciata Greta Ferro come nuova ambassador del brand. A impreziosire ulteriormente, tre artisti ritrattisti hanno realizzato live sketch personalizzati per gli ospiti, mentre ad intrattenere i 250 ospiti the Four on Six Band e il DJ set di Oara hanno accompagnato la serata con sonorità raffinate e contemporanee. L’evento, organizzato da Ilaria de Grenet, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Soledad Twombly, Marta Flavi, Enrico Brignano, Nathalie Caldonazzo, Maria Elena Boschi, Matilde Brandi, Samantha De Grenet, Francesca Brienza, Susanna Galeazzi, Samuel Peron, Eleonora Ivone, Lucrezia Lucchetti, Monica Marangoni, Elisabetta Pellini, Elena D’Amario, Nicoletta Romanoff, Marilina Succo, Vittoria Belvedere e Savino Zaba; la filantropa Cristiane Sultani, i giornalisti e conduttori tv Costanza Calabrese , Beppe Convertini, Simona Branchetti , Eva Crosetta, Giuseppe Brindisi, Alberto Matano, Cristina Caruso , la principessa Lucia Odescalchi ed il nuovo chief executive officer dell’Amecica’s Cap Marzio Perrelli. Una serata che ha raccontato la visione di warm luxury della maison e celebrato l’apertura della boutique romana Recarlo in Via del Babuino.