Prima Assicurazioni porta Pininfarina in MotoGP: al Mugello debutta la livrea speciale per Prima Pramac Yamaha

Per il Gran Premio d'Italia 2026, Prima Assicurazioni presenta insieme a Pininfarina una livrea celebrativa per il team Prima Pramac Yamaha MotoGP.

11 giugno 2026 a

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Il Gran Premio d’Italia del Mugello è diventato il palcoscenico di un progetto che ha messo al centro alcune delle eccellenze più riconoscibili del Paese. Prima Assicurazioni ha infatti svelato una speciale livrea realizzata da Pininfarina per le moto del team Prima Pramac Yamaha MotoGP, protagonista del weekend più atteso dagli appassionati italiani.

L’iniziativa è nata dalla volontà di portare in pista un simbolo dell’innovazione e della creatività italiana, unendo tre realtà che, pur operando in settori differenti, condividono una forte vocazione all’eccellenza: Prima Assicurazioni, Pininfarina e Prima Pramac Yamaha MotoGP.

Per la storica casa di design si è trattato di un debutto assoluto nel Motomondiale: è stata infatti la prima volta che Pininfarina firma un progetto dedicato alla MotoGP.

Un progetto che unisce assicurazioni, design e motorsport

In poco più di dieci anni Prima Assicurazioni si è affermata come una delle realtà più innovative del mercato assicurativo italiano, superando i 5 milioni di clienti attivi grazie a un modello fortemente orientato alla tecnologia e alla semplificazione dell’esperienza assicurativa.

Accanto all'insurtech italiana c’è Pininfarina, marchio che da quasi un secolo rappresenta il design italiano nel mondo, autore di alcune delle automobili più iconiche della storia e punto di riferimento internazionale per eleganza e innovazione.

Completa il progetto Prima Pramac Yamaha MotoGP, una delle squadre più competitive del panorama motociclistico contemporaneo, capace di conquistare negli ultimi anni risultati storici come il titolo Team MotoGP nel 2023 e il Campionato del Mondo Piloti nel 2024.

"Per Prima la tappa del Mugello è un appuntamento speciale. Lo scorso anno insieme a Pramac Yamaha abbiamo realizzato una livrea dedicata ai 10 anni di Prima Assicurazioni e per il 2026 portiamo avanti questa tradizione con la voglia di rendere ancora più memorabile uno degli appuntamenti più amati della MotoGP", ha dichiarato George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni.

La livrea Pininfarina per Prima Pramac Yamaha MotoGP

La nuova special livery si è distinta per linee essenziali e dinamiche e ha riportato la firma "Design by Pininfarina". Il progetto ha valorizzato la silhouette delle Yamaha impegnate nel Campionato Mondiale MotoGP e Moto2 attraverso un linguaggio stilistico che ha richiamato alcuni dei simboli più celebri del design automobilistico italiano.

Elemento centrale della grafica è una linea rossa diagonale accompagnata da due sottili linee viola che hanno richiamato l’identità visiva di Prima Assicurazioni. Il segno grafico rappresenta una reinterpretazione contemporanea della celebre Modulo, concept car realizzata da Pininfarina nel 1970 e diventata un'icona del design internazionale.

Secondo Paolo Dellachà, CEO di Pininfarina, il progetto è nato dall'incontro tra brand, velocità e design, con l'obiettivo di trasformare un elemento grafico distintivo in una vera identità visiva capace di esprimere prestigio e dinamismo.

Un omaggio all’eccellenza italiana che coinvolge tutto il team

L’iniziativa non si è limitata alle moto in pista. Per il Gran Premio d’Italia 2026 anche i piloti del team hanno indossato tute celebrative dedicate, mentre una capsule collection esclusiva realizzata insieme a Kappa ha portato gli elementi stilistici della livrea anche nell’abbigliamento ufficiale del weekend.

L’intero progetto è stato raccontato attraverso contenuti speciali diffusi sui canali ufficiali di Prima Assicurazioni, Prima Pramac Yamaha MotoGP e Pininfarina, con l’obiettivo di valorizzare un’iniziativa che ha celebrato il talento, la creatività e la capacità innovativa italiana.

Prima Assicurazioni rafforza il legame con il motorsport

L’operazione conferma la strategia di posizionamento di Prima Assicurazioni nel mondo dello sport e del motorsport internazionale. Dopo il successo delle iniziative realizzate negli ultimi anni insieme a Pramac Racing, la collaborazione con Pininfarina aggiunge un ulteriore elemento distintivo a un progetto che punta a raccontare il valore dell’innovazione italiana dentro e fuori la pista.

Con oltre 5 milioni di clienti e una presenza in Italia, Regno Unito e Spagna, Prima Assicurazioni continua a investire in iniziative capaci di rafforzare il proprio brand attraverso partnership che condividono gli stessi valori di eccellenza, innovazione e visione internazionale.