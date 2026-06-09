Dal Fondo Sviluppo 360 milioni di euro per la sicurezza delle scuole

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09 giugno 2026 a

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È stato sottoscritto l'Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio e il MIM per un importante piano di investimenti destinato alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici per un importo complessivo di 360 milioni. Il piano si pone in continuità con tutte le misure del Pnrr che ha stanziato oltre 12 miliardi per finanziare progetti su oltre 1/4 degli edifici scolastici, nonché con il recente piano specifico da 429 milioni per antincendio e messa in sicurezza. "La sicurezza delle scuole resta una priorità strategica di questo Governo sulla quale continueremo a investire per garantire agli studenti e al personale scolastico spazi e ambienti sicuri e accoglienti”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il piano consentirà interventi antincendio, di messa in sicurezza, ma anche l’eliminazione delle condizioni di inagibilità totale o parziale degli edifici, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche e la bonifica di superfici contenenti amianto.