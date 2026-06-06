Popolare Fondi, spinta alla crescita con Spefin e risorse per le Pmi

06 giugno 2026 a

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Banca Popolare di Fondi rafforza la propria vicinanza alle Pmi del territorio e punta alla crescita ampliando il raggio d’azione con l’acquisizione di Spefin Finanziaria, società attiva nella cessione del quinto. L’operazione segna l’ingresso della banca nel credito al consumo e si inserisce in una strategia di crescita che punta a valorizzare una rete di circa 30 agenti distribuiti sul territorio nazionale. L’assetto di Spefin Finanziaria resterà in continuità con il passato: confermato l’attuale management, mentre nel consiglio di amministrazione entreranno rappresentanti di Banca Popolare di Fondi. «La direttrice resta quella di rafforzare la presenza sul mercato mantenendo un legame stretto con famiglie, partite Iva e soprattutto piccole e medie imprese, spesso penalizzate nell’accesso al credito» commenta Gianluca Marzinotto, amministratore delegato della Banca Popolare di Fondi (nella foto).

In questo quadro si inserisce anche Ulixes, la sgr costituita con la Popolare di Cortona, Popolare di Lajatico e Baps, attiva nella gestione di fondi di venture capital destinati a iniziative fintech e insurtech.

L’obiettivo è sostenere l’equity delle imprese e favorire un uso più evoluto del mercato dei capitali.

La Banca Popolare di Fondi rivendica un modello capace di generare valore per il territorio attraverso soluzioni a impatto sociale e una logica di «capitali pazienti». Su questa impostazione si innesta il nuovo piano industriale. «La Banca - prosegue Marzinotto - guarda al periodo ’26-’28 con un obiettivo di crescita media annua degli impieghi nel triennio del 9,5% e un patrimonio che supererà i 100 milioni di euro. Infine, per la raccolta diretta il tasso di crescita media annua attesa è dell’8,5%. Con il nuovo piano industriale puntiamo a raggiungere i 13 milioni di utile al 2028».

Resta, comunque, una linea di fondo improntata alla prudenza, con la crescita che dovrà essere ordinata e accompagnata da valutazioni attente sulla sostenibilità delle operazioni. In questa ottica, l’istituto ha stanziato un finanziamento, insieme a MCC, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per il Mercato Ortofrutticolo di Fondi.