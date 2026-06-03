Acea: il nuovo Cda conferma Fabrizio Palermo amministratore delegato

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Roma, 3 Giugno 2026 – Si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Alessandro

Rivera il Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. nominato dall’Assemblea degli

Azionisti tenutasi in data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato quale Amministratore Delegato della Società

Fabrizio Palermo, che già riveste la carica di Direttore Generale.

Barbara Marinali è stata nominata Vice Presidente ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale.

All’Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri per la gestione ordinaria della Società

e del Gruppo.

Amministratore Delegato e Presidente condivideranno le attività funzionali alla definizione

dell’orientamento strategico del gruppo e le valutazioni relative alle operazioni di carattere

straordinario.

Inoltre al Presidente, oltre alle funzioni statutarie di rappresentanza, sono state riconosciute

dal Consiglio specifiche attribuzioni, tra cui quelle in materia di Corporate Governance e di

comunicazione di carattere istituzionale.

Le prerogative del Vice Presidente comprendono la supervisione delle attività volte ad

assicurare il presidio e il monitoraggio del quadro regolatorio, curando i rapporti con

l’ARERA e rappresentando la società presso Utilitalia e le altre associazioni di settore.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e

delle informazioni a disposizione della società, ha accertato in capo a tutti i consiglieri il

possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Con riferimento ai requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance, cui Acea

aderisce, l’organo amministrativo ha confermato i criteri di valutazione di cui alle lettere c) e

d) della Raccomandazione 7 approvati dal precedente organo amministrativo e descritti

nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2025.

Il Consiglio si aggiornerà ad una prossima riunione per il completamento delle valutazioni in

merito al possesso dei requisiti di indipendenza.

Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole

del Collegio Sindacale, ha, altresì, nominato Pier Francesco Ragni Dirigente Preposto alla

redazione dei documenti contabili societari di ACEA S.p.A..