Gender gap e pari opportunità: il convegno nazionale di AMI accende i riflettori sulle sfide professionali nella società e nel lavoro

L'evento gratuito, organizzato dall'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, si terrà a Roma il prossimo venerdì 22 maggio presso la Sala Auditorium della Cassa Nazionale Forense.

21 maggio 2026 a

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Il divario di genere, l'effettiva attuazione delle pari opportunità e le barriere strutturali che ancora ostacolano la crescita professionale delle donne nella società e nel mondo del lavoro saranno i temi centrali del prossimo Convegno Nazionale organizzato dall’AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia.

L'importante appuntamento, dal titolo “Gender Gap: Pari Opportunità e Sfide Professionali nella Società e nel Lavoro", si svolgerà venerdì 22 maggio, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, a Roma, presso la Sala Auditorium della Cassa Nazionale Forense, ed è in via di accreditamento formativo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'iniziativa si propone come un momento di altissimo valore formativo e di dibattito multidisciplinare per analizzare le disparità salariali, il "soffitto di cristallo" nelle carriere e le tutele giuridiche e sociali necessarie per garantire una reale uguaglianza, con un focus specifico sulle libere professioni e sul settore privato.

"Il gender gap non è solo una questione di diritti negati o di cifre statistiche, ma rappresenta una vera e propria emergenza democratica e culturale che frena la crescita del nostro Paese", dichiara l’Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale dell'AMI. "L'avvocatura e il mondo giuridico hanno il dovere morale e professionale di stare in prima linea in questa battaglia. Non possiamo più tollerare che, a parità di competenze e sacrifici, le professioniste debbano scontare penalizzazioni economiche o barriere invisibili nell'accesso ai ruoli apicali. Con questo convegno vogliamo avanzare proposte concrete per una reale condivisione dei carichi familiari e per un welfare che non costringa più nessuna donna a dover scegliere tra la maternità e la propria realizzazione lavorativa".

Il convegno, a partecipazione completamente gratuita, vedrà il confronto tra giuristi, esperti e rappresentanti delle istituzioni, offrendo un'importante occasione di aggiornamento e riflessione per tutta la classe forense e per gli operatori del settore.