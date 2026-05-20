Cybersecurity: DEAS prima in Italia e tra i top team mondiali alla Hack The Box 2026

20 maggio 2026 a

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Nuovo risultato internazionale per la cybersecurity offensiva italiana. DEAS, società fondata da Stefania Ranzato, ha conquistato il primo posto tra i team italiani e una posizione tra i migliori team mondiali alla "Global Cyber Skills Benchmark Ctf 2026: Project Nightfall", competizione organizzata da Hack The Box e conclusa oggi.

L'evento è considerato uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alle competenze offensive cyber e ha coinvolto centinaia di squadre provenienti da aziende tecnologiche, società di consulenza, università e organizzazioni specializzate nella sicurezza informatica.

Nei cinque giorni di gara, i partecipanti si sono confrontati con scenari avanzati di cyber warfare e incident response, ispirati a moderne campagne Apt state-sponsored. Le prove hanno riguardato supply chain compromise, cloud intrusion, reverse engineering, malware analysis, crittografia, blockchain security, hardware e Ics hacking, digital forensics.

DEAS ha completato tutte le 69 challenge della competizione, raccogliendo tutte le 126 flag disponibili. Il risultato, definito "full clear", è stato raggiunto soltanto da 15 realtà al mondo. La società italiana ha inoltre chiuso la gara davanti a team riconducibili o associati a grandi realtà tecnologiche globali, tra cui Microsoft e Nvidia.