Automotive Dealer Day 2026: Verona al centro del futuro del retail auto
Come ogni anno, in occasione dell’Automotive Dealer Day Verona diventa la Capitale del mondo automotive, con una presenza sempre più importante di concessionari, case auto, manager e specialisti del settore. Fino al 21 maggio, i padiglioni 11 e 12 di Veronafiere si trasformano in una vera e propria “House of Mobility”, con centinaia di workshop, tavole rotonde e sessioni plenarie dedicate alle sfide più urgenti del settore. Al centro del dibattito c’è il tema “Lead with your brand”, che invita i dealer non solo a interpretare i cambiamenti in corso, ma a guidarli con identità, visione e competenze strategiche. Tra gli speaker internazionali, relatori di primo piano affrontano scenari geopolitici, trend di mercato globale, tecnologie emergenti e nuove dinamiche distributive in un mercato segnato da tensioni economiche, transizione energetica e pressione sui margini competitivi. Novità di quest’anno è il focus strutturato sulle flotte aziendali, riconosciute come asset trasversale e strategico per la crescita dei volumi in un mercato in sofferenza e la transizione tecnologica, oltre a spazi dedicati all’intelligenza artificiale applicata alla mobilità e ai nuovi modelli di customer experience nel retail auto.
Nel ricco programma non mancano sessioni e workshop su temi come la sostenibilità delle concessionarie, l’integrazione tra digitale e fisico nel processo di vendita, approfondimenti geopolitici di attualità e momenti di networking pensati per consolidare relazioni commerciali e partnership. Presenti, inoltre delegazioni internazionali e importanti rappresentanti di associazioni di filiera, per confrontarsi sulle tendenze globali e sulle sfide competitive che attendono concessionari e aziende.
In questo contesto si inserisce la nuova alleanza tra Pentana Solutions e Methodos Consulting: grazie all’integrazione tra il DMS Sipad.X Power e le avanzate soluzioni di Business Intelligence, i concessionari possono finalmente tradurre l’enorme mole di dati a disposizione in strumenti operativi concreti per monitorare i principali indicatori di performance in tempo reale, anticipare trend, ottimizzare processi e decisioni commerciali. Una svolta significativa verso la piena digitalizzazione del retail automobilistico italiano, in un mercato sempre più orientato alla gestione predittiva e alla creazione di valore attraverso la conoscenza dei dati.