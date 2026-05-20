Automotive Dealer Day 2026: Verona al centro del futuro del retail auto

20 maggio 2026 a

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Come ogni anno, in occasione dell’Automotive Dealer Day Verona diventa la Capitale del mondo automotive, con una presenza sempre più importante di concessionari, case auto, manager e specialisti del settore. Fino al 21 maggio, i padiglioni 11 e 12 di Veronafiere si trasformano in una vera e propria “House of Mobility”, con centinaia di workshop, tavole rotonde e sessioni plenarie dedicate alle sfide più urgenti del settore. Al centro del dibattito c’è il tema “Lead with your brand”, che invita i dealer non solo a interpretare i cambiamenti in corso, ma a guidarli con identità, visione e competenze strategiche. Tra gli speaker internazionali, relatori di primo piano affrontano scenari geopolitici, trend di mercato globale, tecnologie emergenti e nuove dinamiche distributive in un mercato segnato da tensioni economiche, transizione energetica e pressione sui margini competitivi. Novità di quest’anno è il focus strutturato sulle flotte aziendali, riconosciute come asset trasversale e strategico per la crescita dei volumi in un mercato in sofferenza e la transizione tecnologica, oltre a spazi dedicati all’intelligenza artificiale applicata alla mobilità e ai nuovi modelli di customer experience nel retail auto.

Nel ricco programma non mancano sessioni e workshop su temi come la sostenibilità delle concessionarie, l’integrazione tra digitale e fisico nel processo di vendita, approfondimenti geopolitici di attualità e momenti di networking pensati per consolidare relazioni commerciali e partnership. Presenti, inoltre delegazioni internazionali e importanti rappresentanti di associazioni di filiera, per confrontarsi sulle tendenze globali e sulle sfide competitive che attendono concessionari e aziende.

In questo contesto si inserisce la nuova alleanza tra Pentana Solutions e Methodos Consulting: grazie all’integrazione tra il DMS Sipad.X Power e le avanzate soluzioni di Business Intelligence, i concessionari possono finalmente tradurre l’enorme mole di dati a disposizione in strumenti operativi concreti per monitorare i principali indicatori di performance in tempo reale, anticipare trend, ottimizzare processi e decisioni commerciali. Una svolta significativa verso la piena digitalizzazione del retail automobilistico italiano, in un mercato sempre più orientato alla gestione predittiva e alla creazione di valore attraverso la conoscenza dei dati.