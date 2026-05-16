Da settembre al via la Scuola di Alta Formazione in Ecografia Clinica

Il percorso formativo avrà come sede operativa ArtemisiaLab Analysis

16 maggio 2026 a

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Roma, maggio 2025 - Prenderà il via a settembre la I Edizione della Scuola di Alta Formazione in Ecografia Clinica, promossa dal Consorzio Universitario Humanitas, con sede operativa presso ArtemisiaLab Analysis.

La nuova Scuola nasce con l'obiettivo di offrire ai medici un percorso formativo avanzato, caratterizzato da un taglio prevalentemente pratico e orientato all'acquisizione di competenze ecografiche concrete, immediatamente applicabili nella pratica clinica quotidiana.

L'iniziativa si affianca al Master in Ecografia di Secondo Livello, che ha riscosso un importante successo e ha confermato il forte interesse della classe medica verso percorsi di formazione ecografica qualificati, strutturati e ad alto contenuto operativo.

La Scuola di Alta Formazione in Ecografia Clinica rappresenta quindi un ulteriore sviluppo di questo progetto didattico, con l'obiettivo di rafforzare l'offerta formativa e valorizzare l'ecografia come strumento diagnostico, clinico e decisionale sempre più integrato nella moderna pratica medica.

Struttura del percorso formativo

• Lezioni teoriche in aula | Formazione a distanza (FAD) | Attività pratiche in presenza | Tirocinio clinico supervisionato

• Approfondimenti specialistici: ecografia internistica · ecografia pediatrica · ecografia interventistica

Le attività operative si svolgeranno presso ArtemisiaLab Analysis, realtà di eccellenza nel settore della diagnostica e della medicina specialistica, che metterà a disposizione competenze, tecnologie avanzate e contesti clinici idonei a garantire una formazione fortemente orientata alla pratica professionale.

Un ruolo centrale sarà svolto dal corpo docente e dai colleghi coinvolti nel progetto formativo, che contribuiranno con la propria esperienza specialistica alla realizzazione delle lezioni, delle attività pratiche e dell'intero percorso didattico.

“«Sono profondamente onorato di dirigere questa Scuola di Alta Formazione e di collaborare con il Consorzio Universitario Humanitas a questa ulteriore prestigiosa iniziativa. Il successo del Master in Ecografia di Secondo Livello ci ha confermato l'importanza di proseguire con determinazione su questa strada, offrendo ai medici un percorso ancora più focalizzato sull'esperienza pratica, sulla qualità dell'insegnamento e sull'applicazione clinica dell'ecografia.»

Prof. Francesco Pignataro — Direttore Scientifico

La Scuola di Alta Formazione in Ecografia Clinica si propone come un nuovo punto di riferimento per i medici che desiderano perfezionare le proprie competenze ecografiche attraverso un modello formativo rigoroso, concreto e fortemente orientato alla pratica professionale.