15 maggio 2026 a

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Negli ultimi dieci anni il mercato della medicina estetica maschile ha registrato una crescita esponenziale, con il trapianto di capelli al centro della domanda. Le tecniche disponibili come FUE, DHI, Long FUE sono ormai diffuse in molti centri italiani e internazionali, e per il paziente che sceglie di intervenire sull’alopecia il vero discrimine non è più quale tecnica ma quale percorso. A parità di strumentazione chirurgica, ciò che cambia il risultato, e soprattutto la sua durata nel tempo, è il protocollo medico integrato che accompagna l’intervento dalla diagnosi alla convalescenza. Una differenza spesso invisibile nei materiali promozionali, ma decisiva nel momento in cui il paziente, a distanza di mesi, fa il bilancio.

Le tre domande che ogni paziente si pone

Chi si rivolge a un centro tricologico arriva quasi sempre con tre interrogativi precisi, che precedono e accompagnano la scelta. Il primo è il più importante: “Per quanto tempo avrò i capelli? Quanto dura davvero il risultato?”. La risposta, scientificamente, dipende da fattori che il singolo intervento chirurgico non può modificare: predisposizione genetica all’alopecia androgenetica, sensibilità dei follicoli al diidrotestosterone (DHT), stato di salute del cuoio capelluto, abitudini di vita. Per questo motivo i centri d’avanguardia integrano oggi nel percorso pre-operatorio il test del DNA tricologico, un’analisi genetica che permette di mappare la predisposizione individuale alla caduta e di costruire una cura di mantenimento personalizzata. Senza questo passaggio diagnostico, il rischio è quello di trattare un sintomo lasciando intatto il meccanismo che lo genera.

Il secondo interrogativo riguarda il post-operatorio: “Dopo quanto posso tornare al lavoro?”. È una domanda pratica, ma diventa anche un parametro tecnico per misurare la qualità del protocollo. La tecnica FUE è di per sé mini-invasiva e consente in genere il rientro alle attività ordinarie in pochi giorni. Tuttavia il decorso post-operatorio cambia sensibilmente in presenza di terapie di supporto come l’ossigenoterapia iperbarica e i trattamenti con acqua termale, che riducono lo stato infiammatorio, accelerano la riepitelizzazione delle micro-incisioni e abbattono i tempi di convalescenza. Sono strumenti che pochi centri italiani offrono come parte integrante del percorso, e non come servizio aggiuntivo opzionale.

Il terzo interrogativo è il più tecnico ma forse il più importante: “Quante delle unità follicolari trapiantate sopravvivono davvero?”. È qui che entra in gioco la fase finale del protocollo, quella che decide la differenza tra un buon intervento e un risultato d’eccellenza. L’emo-ozonoterapia, che ossigena il sangue e migliora la microcircolazione del cuoio capelluto, contribuisce direttamente ad aumentare il tasso di sopravvivenza dei bulbi innestati nelle settimane successive all’intervento. Una variabile spesso sottovalutata, eppure determinante: la differenza fra una percentuale di attecchimento dell’80% e una del 95% si traduce, su 4.000 unità follicolari trapiantate, in 600 capelli in più o in meno sul risultato finale.

Anatomia di un protocollo proprietario: dal DNA alla rigenerazione

Il consolidamento di un approccio integrato rappresenta uno degli sviluppi più rilevanti della tricologia italiana degli ultimi anni. Tra le strutture che hanno scelto di codificare questa filosofia in un percorso strutturato c’è la clinica AraMedica di Lecce, specializzata nel trapianto di capelli con tecniche avanzat e, che ha messo a punto un protocollo medico proprietario sviluppato internamente nel corso degli anni e oggi applicato in modo sistematico ai pazienti del centro.

Il percorso si articola in fasi sequenziali e complementari. Si parte dalla diagnosi avanzata, che include la tricoscopia digitale ad alta risoluzione, le indagini ematochimiche e il test del DNA per la valutazione predittiva. Su questa base si pianifica l’intervento chirurgico con tecnica FUE, disponibile anche nella variante Long FUE, che evita la rasatura dell’area donatrice. Il post-operatorio prevede sedute di ossigenoterapia iperbarica integrata nella struttura da anni, ben prima che il tema diventasse oggetto di dibattito scientifico internazionale, trattamenti con acqua termale per favorire la cicatrizzazione, sedute di emo-ozonoterapia per massimizzare la vitalità dei bulbi innestati e, infine, protocolli di medicina rigenerativa con PRP e fattori di crescita autologhi.

Quello che caratterizza questo tipo di approccio non è la singola tecnologia (molte cliniche dispongono di una o due delle componenti elencate) ma la loro integrazione in un protocollo unico , applicato in modo sistematico a ogni paziente e personalizzato sulla base dei dati emersi dalla fase diagnostica. È una differenza di metodo, non di strumentazione: e nel medio periodo è quella che fa la differenza misurabile sul risultato.

La validazione scientifica: il SITRI 2026 e la nuova centralità dell’ossigeno

Che la direzione presa da queste strutture sia coerente con la frontiera scientifica internazionale è confermato dal programma del 48° Congresso Internazionale S.I.Tri. , Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie, in programma a Roma dal 21 al 24 maggio 2026 e organizzato nell’anno del trentennale della società scientifica. Tra gli interventi inseriti nella sessione “Dal prelievo all’impianto”, moderata dai chirurghi internazionali Bessam Farjo e Robert Leonard, figura una relazione interamente dedicata all’ossigenoterapia iperbarica per il miglioramento del recupero post-operatorio.

Si tratta di un riconoscimento significativo: la comunità tricologica internazionale dedica per la prima volta uno spazio strutturato del proprio programma scientifico a un trattamento che fino a pochi anni fa era considerato di nicchia. È la conferma che l’ossigenazione tissutale post-trapianto (che dobbiamo considerare non più un’opzione accessoria, ma una componente in grado di incidere sul tasso di attecchimento e sui tempi di recupero) sta diventando uno standard a cui i centri più strutturati stanno convergendo. Il fatto che alcune cliniche italiane abbiano integrato l’iperbarica nei propri percorsi con anni di anticipo rispetto al dibattito congressuale rappresenta, in questa prospettiva, un vantaggio metodologico tangibile.

Da intervento estetico a percorso di salute

Il trapianto di capelli, anche quando eseguito con tecnica FUE di ultima generazione, non è un atto isolato ma il momento centrale di un percorso più ampio. Il mantenimento del risultato nel tempo dipende dall’equilibrio sistemico dell’organismo: stato nutrizionale, assetto ormonale, gestione dello stress ossidativo. Per questo i protocolli più evoluti integrano alla chirurgia un piano di mantenimento personalizzato, che include integrazione mirata, controlli periodici e, quando indicato, sedute di richiamo con PRP o fattori di crescita.

Il paradigma che si sta affermando è quello del passaggio da intervento estetico a percorso di salute: una visione in cui la cura della calvizie non è più un episodio chirurgico ma un’evoluzione coordinata di diagnosi, intervento e mantenimento. È in questa direzione che la medicina tricologica italiana sta consolidando il proprio posizionamento di eccellenza internazionale e il modo in cui un centro struttura il proprio protocollo, oggi, vale quanto la tecnica con cui esegue l’intervento.