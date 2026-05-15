Parte il tour della speranza nei reparti oncoematologici pediatrici

15 maggio 2026 a

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È stata a Torino, presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita, la prima tappa del tour ospedaliero “La Bambina e la Medusa Rosa”, il progetto che promuove l’umanizzazione della cura tra il 2026 e il 2027 nei reparti di oncoematologia pediatrica di numerosi ospedali italiani, attraverso incontri e momenti di lettura e musica dedicati ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Si tratta di un progetto editoriale e musicale, realizzato con il supporto della Fondazione La Miglior Vita Possibile, che lavora per sensibilizzare rispetto all’importanza delle Cure Palliative Pediatriche e di AIEOP. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare conforto, ascolto e vicinanza ai piccoli pazienti attraverso il linguaggio della fiaba, della musica e dell’arte. L’appuntamento inaugurale del tour è stato presso l’Aula Magna dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, a Torino, all’interno di una giornata dedicata alle cure palliative pediatriche, alla rete di assistenza e ai bisogni emotivi dei bambini e delle famiglie che avrà inizio con i saluti istituzionale alle 9.30. I piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica hanno potuto assistere alla lettura animata con l’autore Lorenzo Tozzi e i musicisti.

“La Bambina e la Medusa Rosa” è il libro musicale di Lorenzo Tozzi con le illustrazioni di Alessandro Sanna, arricchito da sei canzoni cantate da Lorenzo Tozzi e scritte insieme a Maria Elena Rosati. Le musiche sono eseguite dall’Orchestra Asclepio-Medici per la Musica, su arrangiamenti del maestro Roberto Molinelli, pubblicato da Edizioni Curci per la collana Curci Young.

Nella fiaba “La Bambina e la Medusa Rosa” la protagonista è Bianca, una bambina che ama profondamente il mare e le sue creature. Curiosa, sensibile e piena di immaginazione. Bianca affronta un percorso di cura per il suo cuoricino e trova conforto nel “gioco del mare”, il suo rifugio emotivo. Durante uno dei suoi sogni incontra una medusa rosa, fragile e diversa da tutte le altre, con cui nascerà un legame speciale destinato a trasformarsi in un viaggio simbolico fatto di amicizia, speranza e scoperta di sé. La medusa rosa diventa così il simbolo della fragilità che non deve essere temuta, ma accolta e compresa. Attraverso questo incontro, la fiaba affronta con delicatezza temi profondi come la paura della diversità, la solitudine, il dolore e il valore della relazione umana nel percorso di cura.

Il volume rappresenta un progetto artistico multidisciplinare che unisce narrazione, illustrazione e musica. Le tavole di Alessandro Sanna, dai colori morbidi e poetici, accompagnano un audiolibro e una playlist originale accessibile tramite QR code. Durante il tour, il libro sarà inoltre donato ai piccoli pazienti di alcune delle principali oncoematologie pediatriche italiane, come strumento di umanizzazione della cura che rimane anche per le famiglie, perché musica, arte e lettura rimarranno come strumenti di condivisione e vicinanza oltre gli incontri dal vivo. L’evento di Torino è realizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino, del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, di AIEOP e del Salone Internazionale del Libro di Torino. Media partner dell’iniziativa sarà Rai Radio Kids.

“Sosteniamo con convinzione questo tour perché crediamo fermamente che la qualità della vita dei piccoli pazienti passi anche attraverso la bellezza e il nutrimento dello spirito - ha dichiarato Giuseppe Zaccaria, Presidente della Fondazione La Miglior Vita Possibile - Portare la fiaba e la musica in corsia significa offrire ai bambini e alle loro famiglie uno spazio di sollievo e una luce di speranza nel delicato percorso delle cure palliative pediatriche. Non è un caso che la Fondazione, che già nel suo nome ricorda l’importanza della qualità della vita nelle cure, abbia compreso da tempo la necessità di usare le arti e la cultura, in generale, come mezzo, potente, da affiancare alle normali pratiche medico-ospedaliere. La cultura è un potente strumento di terapia, così come è stato riconosciuto – ad aprile di quest’anno – anche dai Ministeri della Cultura e della Salute che hanno recepito un Protocollo d’Intesa che segue la strada, già intrapresa da La Miglior Vita Possibile con questa e altre iniziative, per portare ancora più sollievo alle giovani e ai giovani pazienti delle cure palliative pediatriche”

“Negli ultimi anni, il bisogno di cure palliative in pediatria è in costante crescita, in linea con l’aumento della sopravvivenza di bambini e adolescenti affetti da patologie croniche complesse, evolutive e ad alto carico assistenziale. Per rispondere a questo bisogno, la Regione Piemonte ha formalizzato una rete regionale di terapia del dolore e cure palliative rivolte al paziente pediatrico, definendo la struttura semplice Hospice Pediatrico “Isola di Margherita” come centro di riferimento regionale”, ha dichiarato Federico Riboldi, Assessore alla Sanità della regione Piemonte.

“L’Hospice Pediatrico “Isola di Margherita” rappresenta un punto di riferimento per accoglienza, continuità assistenziale e supporto concreto alle famiglie. Iniziative come questa ci ricordano quanto le arti, la narrazione e la collaborazione con il terzo settore siano strumenti preziosi per offrire ai bambini non solo cure, ma anche dignità, speranza e qualità di vita”, ha detto la Prof.ssa Franca Fagioli Direttore Dipartimento Patologia e Cura del bambino Regina Margherita.

“Valorizzare il benessere emotivo, relazionale e sociale dei bambini è parte integrante della nostra missione come Ospedale Infantile Regina Margherita. Esprimiamo il nostro apprezzamento a tutte le professionalità e alle realtà coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa, che ha saputo coniugare sensibilità, partecipazione e attenzione ai bisogni dei bambini, confermando l’impegno dell’ospedale verso percorsi di cura integrali e innovativi”, ha dichiarato il dottor Ing. Adriano Leli Direttore Generale AO Regina Margherita Sant’Anna.