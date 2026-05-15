Con Terrarossa tutti nel mondo del tennis attraverso il viaggio

15 maggio 2026 a

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Portare le persone nel mondo del tennis attraverso il viaggio. Con questo obiettivo nasce Terrarossa, una piattaforma digitale dedicata a chi vuole vivere il tennis come esperienza globale, personalizzabile e premium. E' così che dopo aver validato il proprio modello nel mondo dei viaggi padel, Weebora accelera il proprio percorso di crescita e annuncia il lancio di Terrarossa, il nuovo marketplace verticale dedicato al tennis: un progetto pensato per avvicinare le persone nel mondo del tennis attraverso il viaggio, con un posizionamento ad elevata qualità sportiva, internazionale e fortemente esperienziale.

Con Terrarossa, Weebora amplia la propria visione e costruisce un nuovo spazio all’incrocio tra sport, viaggio, lifestyle e tecnologia, rivolgendosi a una community che non cerca soltanto un posto in tribuna o una vacanza sportiva, ma un accesso autentico all’universo culturale del tennis: i tornei, le academy, le città, i club, i rituali, l’hospitality e l’energia che vive attorno al gioco.

La piattaforma www.terrarossa.com nasce con l’obiettivo di raccogliere e rendere accessibili alcune tra le academy e i tornei più importanti e desiderabili del panorama internazionale, offrendo esperienze costruite intorno alla passione per il tennis e pensate per chi vuole vivere questo mondo in modo più profondo, curato e contemporaneo. Accanto alla componente editoriale e di brand, Terrarossa introduce una forte dimensione digitale e tecnologica: una piattaforma dinamica progettata per offrire agli utenti la possibilità di costruire, personalizzare e comporre la propria esperienza in modo semplice e flessibile. Dalla scelta della destinazione al tipo di soggiorno, dall’accesso a tornei e academy fino ai servizi complementari, Terrarossa permette di modellare il viaggio in base ai propri interessi, al proprio tempo e al proprio livello di coinvolgimento nel mondo del tennis.

A completare l'offerta, la piattaforma propone esclusive vacanze tennis e viaggi di gruppo, ideali per chi desidera unire l'energia del campo al piacere della scoperta e della condivisione con altri appassionati. L’obiettivo è unire ispirazione, autonomia e flessibilità in un’unica esperienza digitale, capace di semplificare un’offerta frammentata e renderla accessibile attraverso un unico checkout. In questo modo, Terrarossa abilita una nuova modalità di vivere il tennis travel: più personale, più modulare e più coerente con le aspettative del viaggiatore contemporaneo.

“Con Terrarossa vogliamo fare per il tennis quello che Weebora ha iniziato a fare con successo nel padel: trasformare una passione in una porta d’accesso a esperienze memorabili, connessioni, luoghi e community”, afferma Attilio Ruffo, General Director e co-founder di Weebora. “Il nostro obiettivo è costruire un brand e una piattaforma semplice ed intuitiva capaci di accompagnare le persone dentro il mondo del tennis, in modo credibile, internazionale e distintivo, dando loro al tempo stesso la libertà di personalizzare la propria esperienza in pochi passaggi”, aggiunge Fabio Zecchini, CEO e Founder di Weebora.

Il lancio di Terrarossa rappresenta anche un passaggio strategico più ampio nel disegno di Weebora: la costruzione di un ecosistema di verticali dedicati alle passioni, replicabile su mondi affini come running, sci, vela, fotografia e altri universi capaci di generare esperienze, appartenenza e desiderabilità. Con Terrarossa, Weebora compie così un nuovo passo nel proprio percorso: da operatore specializzato in sport travel a piattaforma capace di interpretare e sviluppare il futuro dei passion-led brands, dove il viaggio diventa uno strumento attraverso cui si esprimono le passioni.

Il lancio di Terrarossa è avvenuto a Roma proprio nei giorni degli Internazionali Bnl d'Italia. Alla Casina Poste di Lungotevere Flaminio, tanti gli ospiti vip, tra i quali anche Diego Nargiso, Eliana Miglio, Metis De Meo.