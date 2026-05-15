Biesse, Approvata la relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2026

15 maggio 2026 a

a

a

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. ("Biesse" o la "Società") società quotata su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026.

Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026

In un quadro internazionale già fragile caratterizzato dalle perduranti tensioni geopolitiche e commerciali, ulteriormente aggravato dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, nel primo trimestre del 2026 il gruppo Biesse (il "Gruppo"), ha avviato le progettualità contenute nel Piano Strategico 2026-2028 volte a garantire il ritorno ad una crescita profittevole e sostenibile. Il trimestre ha tuttavia evidenziato una pressione sui volumi e sulla marginalità, in relazione alla quale il Gruppo ha mantenuto un approccio prudente nella gestione dei costi, degli investimenti e della liquidità. In particolare, è proseguito nel corso del trimestre il lavoro di rafforzamento degli investimenti service e commerciali, leve fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico 2026-2028.

Commento del Presidente e Amministratore Delegato, Roberto Selci

"Registriamo una trimestrale interlocutoria in un contesto ancora caratterizzato da elevata incertezza. Il management team continua ad operare con disciplina gestionale, mantenendo un rigoroso controllo dei costi ma, al contempo, portando avanti gli investimenti strategici a supporto dei nostri clienti. Intendiamo proseguire con determinazione nell'attuazione delle priorità strategiche del Gruppo, con un focus sul rafforzamento della leadership nel servizio, sullo sviluppo delle competenze commerciali e sull'accelerazione dell'innovazione di prodotto".

Commento del Chief Financial Officer, Pierre La Tour

"I risultati del primo trimestre 2026, seppur leggermente inferiori rispetto allo scorso esercizio, evidenziano segnali positivi sul fronte commerciale, con un portafoglio ordini in crescita del 2,3% rispetto a fine 2025. Nello specifico, la marginalità del trimestre ha risentito della riduzione dei volumi, del mix di vendita e del contesto valutario, elementi rispetto ai quali il Gruppo ha proseguito nelle azioni di contenimento dei costi e di presidio del capitale circolante. La posizione finanziaria netta esclusi gli effetti dell'IFRS 16, anche se in calo rispetto al dato di fine anno, mostra un minor assorbimento di cassa rispetto al primo trimestre 2025, confermando l'attenzione del Gruppo alla gestione della liquidità e del capitale circolante, in un contesto di mercato ancora volatile. In questo scenario, continuiamo a operare con prudenza e disciplina, mantenendo un approccio flessibile per cogliere le opportunità e rispondere tempestivamente all'evoluzione dei mercati."

Risultati consolidati conseguiti dal Gruppo nel primo trimestre 2026:

Ricavi netti consolidati pari a 146,1 milioni di euro (-4,7%) rispetto al primo trimestre 2025;

EBITDA adjusted pari a 2,5 milioni di euro, incidenza del +1,7% sui ricavi netti consolidati (e del 2,9% nel primo trimestre 2025);

EBIT adjusted pari a -5,6 milioni di euro, incidenza del -3,9% sui ricavi netti consolidati (e del -3,0% nel primo trimestre 2025);

EBIT pari a -6,1 milioni di euro (pari a -4,7 milioni di euro nel primo trimestre 2025);

Risultato netto pari a -6,3 milioni di euro, (pari a -2,8 milioni di euro nel primo trimestre 2025).

Portafoglio ordini

Alla fine del primo trimestre 2026, il portafoglio ordini del gruppo Biesse si attesta a 191,8 milioni di euro, in aumento del 2,3% rispetto a dicembre 2025 (187,4 milioni di euro), positivamente influenzato dall'andamento dell'ingresso ordini manifestatosi nel corso del primo trimestre dell'anno.

Breakdown dei ricavi

La distribuzione geografica dei ricavi conferma il posizionamento internazionale del Gruppo, pur in presenza di dinamiche differenziate tra le diverse aree geografiche:

EMEA: 64,5% (63,5% nel marzo 2025);

AMERICAS: 23% (22% nel marzo 2025);

APAC: 12,5% (14,5% nel marzo 2025).

Posizione Finanziaria Netta

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Biesse al 31 marzo 2026, escludendo gli effetti dell'IFRS 16, risulta negativa per 11,2 milioni di euro, in diminuzione di 12,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2025, quando era positiva per 1,5 milioni di euro. La variazione del periodo è ascrivibile principalmente all'assorbimento di cassa legato alle dinamiche del capitale circolante netto operativo, in larga parte riconducibili all'incremento delle rimanenze di magazzino. Tale aumento è stato funzionale alla riduzione dei tempi di consegna e ha risentito, al contempo, del posticipo dei ritiri nel mercato domestico, conseguente ai ritardi nella definizione degli incentivi governativi legati all'iperammortamento. La restante parte della variazione è riconducibile agli investimenti ricorrenti del periodo, solo parzialmente compensati dai flussi di cassa generati dalla gestione operativa, che ha comunque evidenziato risultati positivi.

Situazione Patrimoniale

Patrimonio Netto di Gruppo al 31 marzo 2026: pari a 218,6 milioni di euro.

Capitale Investito Netto al 31 marzo 2026: pari a 254,1 milioni di euro.

Capitale Circolante Netto Operativo al 31 marzo 2026: pari a 73,5 milioni di euro.

La relazione finanziaria relativa al primo trimestre dell'esercizio 2026 approvata dal Consiglio di Amministrazione è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede sociale della Società e sul sito internet di Biesse, all'indirizzo www.biesse.com, area Governance e Investitori / Documenti Finanziari, nonché sul sito di stoccaggio linfo, all'indirizzo www.linfo.it.

Nomina del nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina di Roberto Mazza, attuale Direttore Amministrativo delle società italiane, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998, come modificato dal D. Lgs. 125/2024, e dell'art. 18-bis dello Statuto. La nomina sarà efficace a decorrere dal 1° giugno 2026.

La nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e previa verifica del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente e dall'art. 18-bis dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente verificato la congruità dei poteri e dei mezzi a disposizione del Sig. Mazza, assicurandone la piena autonomia operativa per l'espletamento dei compiti attribuiti, con particolare riferimento al presidio delle procedure amministrativo-contabili e alle attività di certificazione previste dalla legge. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, si rende noto che, alla data odierna, Roberto Mazza non risulta titolare di azioni ordinarie della Società. Il curriculum vitae del nuovo Dirigente Preposto è disponibile per la consultazione sul sito internet della Società www.biesse.com nella sezione Governance e investitori/Documenti Finanziari.

Ulteriori delibere del Consiglio di Amministrazione

A seguito delle deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2026, che ha nominato quali consiglieri i signori Salvatore Giordano e Pier Giorgio Bedogni, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto agli adempimenti di competenza, attribuendo ai suddetti amministratori i relativi compensi in conformità alla Politica di Remunerazione vigente.

Il Consiglio ha inoltre provveduto ad integrare la composizione dei propri comitati interni, nominando il consigliere Pier Giorgio Bedogni quale componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Il Consiglio ha verificato in capo a Pier Giorgio Bedogni il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, così come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

A seguito di tale integrazione, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità risulta composto da:

Rossella Schiavini (Presidente, indipendente);

Federica Ricceri (indipendente);

Pier Giorgio Bedogni (indipendente).

Conference Call

Giovedì 14 maggio alle ore 18:00 Biesse terrà una conference call telefonica per commentare i risultati consolidati al 31 marzo 2026. Sul sito societario, all'indirizzo www.biesse.com, sezione Governance e Investitori / Documenti finanziari, sarà disponibile la presentazione utilizzata a supporto. La stessa presentazione sarà altresì resa disponibile sul sito di stoccaggio 1info, all'indirizzo www.linfo.it. I riferimenti utili per partecipare alla conference call sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.biesse.com, nell'apposita sezione dedicata agli investitori.

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Pierre La Tour) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

BIESSE

Produciamo linee, macchinari e componenti per realizzare prodotti, esaltando le potenzialità dei molteplici materiali lavorati dai nostri clienti. Semplifichiamo i processi produttivi di chi opera nei settori dell'arredamento, dell'edilizia, dell'automobile e dell'aerospazio grazie alla maestria di chi lavora nelle nostre aree produttive nel mondo. Nati in Italia nel 1969 e quotati in Borsa Italiana, siamo mossi da una vocazione internazionale che si manifesta attraverso un network globale di showroom, luoghi di esperienza multimateriale.