All'Eur ecco l'11esima edizione di "Sport in Famiglia". L'appuntamento dal 15 al 17 maggio

Roma torna protagonista dello sport con l'11ª edizione di “Sport in Famiglia” al Parco Centrale del Lago dell'EUR dal 15 al 17 maggio 2026 per tre giorni tra sport, benessere, inclusione e sostenibilità

14 maggio 2026 a

a

a

Dal 15 al 17 maggio 2026 il Parco Centrale del Lago dell’EUR a Roma, ospiterà l’11ª edizione di “Sport in Famiglia”, uno tra i più importanti eventi sportivi gratuiti della Capitale. La manifestazione, realizzata con il supporto di EUR SpA, si conferma tra gli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. Per tre giorni, il Parco Centrale del Lago dell’EUR si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato allo sport e alla partecipazione, dove i cittadini, le famiglie e i giovani potranno vivere un’esperienza diretta tra attività, dimostrazioni e prove gratuite.

“Siamo felici di rinnovare anche quest’anno il nostro supporto per la realizzazione di Sport in Famiglia, concedendo gli spazi del Parco Centrale del Lago ed il suo specchio d’acqua ad una manifestazione in cui crediamo per l’alto valore sociale che la pratica sportiva, ancorché rivolta alle famiglie e quindi aperta a tutti, ha nel creare aggregazione, inclusione sociale e promuovere uno stile di vita sano, che favorisca la salute delle persone. Per tre giorni il Parco Centrale del Lago sarà la cornice dove famiglie, ragazzi, sportivi e non, si ritroveranno insieme all’EUR nel nome dei più alti valori dello Sport, regalando una splendida cartolina del quartiere che vogliamo contribuire a rendere sempre più un luogo vivo e attrattivo” dichiarano congiuntamente il Presidente di EUR SpA, Enrico Gasbarra, e l’Amministratore Delegato, Claudio Carserà.

Oltre 60 discipline sportive, 27 federazioni, 5 enti di promozione, più di 20 associazioni e oltre 300 atleti presenti ogni giorno, animeranno un’area di oltre 10.000 mq di verde e 85.000 mq di superficie acquatica, trasformando uno dei luoghi simbolo dell’EUR in una straordinaria palestra a cielo aperto. I numeri dell’edizione 2026 confermano la crescita esponenziale della manifestazione. Un format innovativo nel panorama cittadino, un sistema integrato che unisce sport di terra, cielo e acqua in un unico grande evento aperto a tutti.

Sport in Famiglia è una realtà in continua evoluzione e, giunta alla sua 11ª edizione, rafforza anche quest’anno, il proprio ruolo di evento di riferimento capace di unire sport, formazione, salute e sostenibilità. Un progetto nato dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Motonautica, Opes Italia, ASD Cast Sub Roma 2000 e il CONI, partner istituzionale e garanzia del valore nazionale dell’evento: una rete di sinergie sportive e sociali di grande impatto.

L’evento gode del patrocinio di Sport e Salute, CONI – Comitato Regionale Lazio, Comitato Italiano Paralimpico – Regione Lazio e IX Municipio.

“Sport in Famiglia è molto più di un evento sportivo: è un’esperienza collettiva che invita a rallentare i ritmi quotidiani e a riscoprire il valore del tempo condiviso attraverso il movimento, il gioco e la partecipazione. L’obiettivo è riportare al centro le persone e le relazioni, creando occasioni semplici ma autentiche in cui genitori e figli, giovani e adulti possano vivere insieme lo sport come momento di incontro e crescita”- ha dichiarato Fabio Bertolacci ideatore e organizzatore di “Sport in Famiglia - “Un progetto che cresce ogni anno grazie alla collaborazione tra istituzioni sportive, federazioni, enti, associazioni e territorio, e che punta a rendere lo sport sempre più accessibile, educativo e sostenibile per tutte le generazioni” conclude Fabio Bertolacci.

Le novità: la salute con lo Sport Medicine hub, la Croce Rossa Italiana e la sostenibilità

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca il tema della salute declinato in chiave concreta e accessibile attraverso la prevenzione e la cura.

All’interno della manifestazione, sarà presente per tutto il week end lo Sport Medicine Hub. Si tratta del primo Polo Sanitario Sportivo integrato gratuito aperto al pubblico: un vero e proprio villaggio della salute dove fisioterapisti e specialisti di medicina sportiva saranno a disposizione dei partecipanti. Qui sarà possibile effettuare gratuitamente controlli medici, consulenze, elettrocardiogrammi e screening cardiologici, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e accompagnare cittadini e sportivi verso una pratica più sicura e consapevole.

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana sarà attivo anche un centro mobile di prevenzione sanitaria con controlli gratuiti (elettrocardiogrammi e glicemia) e informazioni utili per la tutela della salute. Durante i tre giorni della manifestazione sarà inoltre possibile iscriversi e frequentare corsi di primo soccorso e BLSD, dedicati alle manovre salvavita come rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore. Sarà presente un’autoambulanza della Croce Rossa Italiana come loro base mobile operativa, mentre un’ambulanza del Comitato organizzatore garantirà un presidio sanitario continuo per tutta la durata dell’evento.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo nell’evoluzione dell’evento, che rafforza il proprio impegno non solo nella promozione dell’attività fisica, ma anche nella tutela del benessere complessivo della persona. La prevenzione diventa così parte integrante dell’esperienza sportiva, mentre la cura si traduce in un supporto concreto e immediato per chi vive lo sport a tutti i livelli.

L’obiettivo della collaborazione con la piattaforma Sport Medicine Hub by Natlive è la volontà di condividere la sua mission e la sua vision, data dalla necessità di costruire il primo network nazionale integrato di medicina dello sport, fondato sulla sinergia tra erogazione clinica territoriale, raccolta dati strutturata e sviluppo di protocolli scientifici avanzati, il tutto, anche per migliorare la prevenzione sanitaria e le performance sportive.

Accanto al tema della salute, grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità ambientale. Tra le novità spicca la nuova area green Decathlon, che promuove un approccio educativo basato sul rispetto della natura e su pratiche outdoor consapevoli, anche attraverso il principio del “Leave No Trace”.

Sport in Famiglia si conferma un evento sempre più completo e attuale, capace di integrare sport, salute e sostenibilità in un’unica esperienza accessibile e orientata al benessere collettivo.

Un’esperienza attiva e partecipativa

L’intero evento è progettato in chiave interattiva, con attività aperte a tutte le età e livelli. Accanto alle dimostrazioni sportive, il pubblico potrà partecipare direttamente ad attività pratiche e percorsi guidati, vivendo lo sport in modo concreto e inclusivo.

Tra le proposte nuove più attrattive dell’edizione 2026: i percorsi guidati in mountain bike, aree dedicate al motociclismo, una pista da sci simulata, il ritorno del parkour e un’officina gratuita per la riparazione delle biciclette con attività di manutenzione e riuso.

Scuola e formazione protagoniste

Venerdì 15 maggio sarà la giornata dedicata al mondo della scuola, con oltre 1.000 studenti protagonisti delle attività sportive all’interno del Parco. Accanto a loro, più di 250 studenti delle scuole superiori saranno coinvolti nei percorsi PCTO e metteranno in campo le competenze organizzative e professionali acquisite nei mesi precedenti. Un’attività strutturata avviata nel periodo invernale che ha permesso agli studenti di prepararsi all’interno delle scuole per operare concretamente durante l’evento. Il programma svolto ha previsto una preparazione completa su tutte le fasi di ideazione e realizzazione di un grande evento sportivo, con applicazioni pratiche nell’organizzazione operativa, nella gestione logistica e nella relazione con il pubblico. Gli studenti hanno inoltre seguito moduli specifici su utilizzo del defibrillatore e procedure di sicurezza, rafforzando consapevolezza e senso di responsabilità nella tutela della salute durante manifestazioni sportive. La formazione si è estesa anche agli aspetti economici e sociali dello sport, offrendo ai partecipanti una visione concreta del business sportivo e delle dinamiche che regolano progettazione, gestione e promozione di eventi su larga scala.

Sport per tutti

La manifestazione conferma una forte vocazione inclusiva, valorizzando discipline diverse, comprese quelle meno rappresentate nei grandi eventi cittadini, con particolare attenzione agli sport acquatici. Per tutta la durata dell’evento sono previste dimostrazioni, esibizioni e attività gratuite pensate per coinvolgere bambini, giovani e adulti.

Orari Venerdì 15 maggio: 8:30–13:00 scuole; 14:30–18:30 apertura al pubblico. Sabato 16 e domenica 17 maggio: 10:00–19:00. Inaugurazione ufficiale: sabato ore 10:30

“Sport in Famiglia” rappresenta un grande evento urbano che trasforma Roma in una capitale dello sport all’aperto, partecipato e accessibile, dove cielo, acqua e terra diventano un unico spazio di comunità.