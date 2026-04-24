Valditara: “In Decreto sicurezza norme di buon senso per tutelare cittadini, docenti, forze dell'ordine. Opposizione dimostra di essere fuori dalla realtà”
“Il Decreto sicurezza approvato oggi in via definitiva contiene norme importanti per garantire l'incolumità dei cittadini, per tutelare le forze dell’ordine e i docenti, per contrastare i teppisti che sfasciano le nostre città e per favorire il rimpatrio degli immigrati illegali. Di fronte a misure di buon senso, ampiamente attese dagli italiani, un’opposizione che in Parlamento scomoda la Resistenza, cantando ‘Bella ciao’, dimostra di essere totalmente inadeguata e di avere perso il senso della realtà”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.