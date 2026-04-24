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Valditara: “In Decreto sicurezza norme di buon senso per tutelare cittadini, docenti, forze dell'ordine. Opposizione dimostra di essere fuori dalla realtà”

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“Il Decreto sicurezza approvato oggi in via definitiva contiene norme importanti per garantire l'incolumità dei cittadini, per tutelare le forze dell’ordine e i docenti, per contrastare i teppisti che sfasciano le nostre città e per favorire il rimpatrio degli immigrati illegali. Di fronte a misure di buon senso, ampiamente attese dagli italiani, un’opposizione che in Parlamento scomoda la Resistenza, cantando ‘Bella ciao’, dimostra di essere totalmente inadeguata e di avere perso il senso della realtà”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
 

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