Cpr a Castel Volturno, Zinzi (Lega): "La sinistra vuole irregolari che delinquono in strada, noi città sicure"

24 aprile 2026 a

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“La Lega ha votato questo nuovo decreto sicurezza con convinzione per contrastare la criminalità minorile, che è forte anche a Napoli e in Campania, per punire più severamente pusher, borseggiatori e chi ruba nelle nostre case e, soprattutto, per dare un freno all’immigrazione irregolare con rimpatri volontari veloci e certi”. Lo scrive in una nota il deputato della Lega Gianpiero Zinzi.

“In quest’ottica, il Cpr che verrà realizzato a Castel Volturno da Invitalia è per noi un ulteriore strumento di sicurezza in Campania – spiega – perché servirà ad allontanare dalla strada gli irregolari che non hanno diritto a stare nella nostra regione e nel nostro Paese e su cui pende già una procedura di espulsione. Forse la sinistra preferisce farli muovere liberamente nelle nostre città, ma non noi. Aggiungo che per la Campania questo è un investimento per il futuro, con ricadute positive per il territorio anche in termini di occupazione. Questa è la differenza tra chi sostiene politiche fallimentari per pura ideologia e chi, come noi, mantiene le promesse con i cittadini che chiedono legalità, ordine e sicurezza”.