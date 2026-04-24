B.F. Spa, approvato il bilancio 2025

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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025 E HA CONVOCATO L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.

- IL VALORE DELLA PRODUZIONE CONSOLIDATO PASSA DA 1.505 MILIONI DI EURO NEL 2024 A 1.730 MILIONI DI EURO NEL 2025 (+15%);

- L’EBITDA CONSOLIDATO PASSA DA 100 MILIONI DI EURO NEL 2024 A 129 MILIONI DI EURO NEL 2025 (+29%);

- PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,076 EURO PER AZIONE, IN LINEA CON IL 2025.

Jolanda di Savoia, 24 aprile 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”), presieduto da Federico Vecchioni, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e la rendicontazione consolidata di sostenibilità al 31 dicembre 2025 che saranno resi disponibili nei termini di legge presso la sede della Società in Jolanda di Savoia, nel sito della Società (www.bfspa.it, sezione Investor Relations – 2026 – Assemblea ordinaria e straordinaria 05.06.2026) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).

In allegato sono riportati gli schemi dei bilanci estratti dai documenti approvati.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2025

Rispetto alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2024, l’area di consolidamento al 31 dicembre 2025 ha subito le seguenti variazioni:

- consolidamento integrale della controllata BF Educational s.r.l. a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- consolidamento integrale di A.D. Global Solution s.r.l e WEMIND ACADEMY s.r.l., società controllate da BF Educational s.r.l., a decorrere dal 1° novembre 2025;

- consolidamento integrale della società controllata Rurall S.p.A. a partire dal 1° settembre 2025;

- consolidamento integrale di Speranza s.r.l., società controllata da BF International Best Fields Best Food Limited, a decorrere dal 31 dicembre 2025;

- deconsolidamento di Kiwi Immobiliare s.r.l. (prima BF KIWI s.r.l. Società Agricola) a decorrere dal 1° settembre 2025;

- deconsolidamento di BIA S.p.A. a decorrere dal 1° dicembre 2025.

Il valore della produzione ammonta a Euro 1.730 milioni, in crescita rispetto a Euro 1.505 milioni rilevati nel 2024. La crescita registrata è imputabile, oltre che all’ampliamento dell’area di consolidamento, alla crescita della business unit internazionale ed agli effetti di integrazione con le società partecipate

L’EBITDA ammonta ad Euro 129 milioni, in aumento rispetto ad Euro 100 milioni del 2024, per effetto principalmente dell’ampliamento dell’area di consolidamento e per la crescita della business unit internazionale.

La business unit sementiera rileva un incremento del valore della produzione (+33%, pari ad Euro 155 milioni nel 2025 rispetto ad Euro 116 milioni nel 2024), da attribuire alla piena operatività della divisione agro-energia e il consolidamento per l’intero esercizio di Kaiima Sementes S.A., società controllata da S.I.S. – Società Italiana Sementi S.p.A., e un miglioramento della marginalità (EBITDA pari a Euro 19 milioni nel 2025 rispetto a Euro 11 milioni nel 2024) riconducibile ad un diverso mix di vendite con maggiore incidenza di prodotti con maggiore marginalità.

La business unit CAI (che comprende Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. – CAI e le sue controllate), in un contesto generale di deflazione dei prezzi agricoli, registra un incremento del valore della produzione (+9%, pari ad Euro 1.352 milioni nel 2025 rispetto ad Euro 1.246 milioni nel 2024), con una marginalità sostanzialmente stabile (EBITDA pari a Euro 55 milioni nel 2025 rispetto a Euro 55 milioni nel 2024) grazie, principalmente, al contributo della rete CAI e della controllata Eurocap Petroli S.p.A..

La business unit agroindustriale, che comprende la divisione agricola e la divisione industriale, ha registrato una crescita del valore della produzione (+6%, pari ad Euro 206 milioni nel 2025 rispetto ad Euro 194 milioni nel 2024) e della marginalità (EBITDA pari a Euro 46 milioni nel 2025 rispetto a Euro 35 milioni nel 2024). I risultati del 2025 sono stati influenzati dalle operazioni di valorizzazione a fair value delle partecipazioni in Diagram S.p.A. per circa Euro 15 milioni, in Kiwi Immobiliare s.r.l. per circa Euro 3 milioni, in Santa Caterina Resort s.r.l. per circa 2 milioni e in BIA S.p.A. per circa Euro 19,5 milioni (nel 2024 i risultati erano stati influenzati dall’operazione di valorizzazione della partecipazione in Agri-Holding S.p.A., oggetto di cessione nei primi mesi del 2025 per circa Euro 35 milioni).

Per effetto dell’ingresso nel perimetro di consolidamento, sono state istituite due nuove business unit: la business unit digital, riferita a Rurall S.p.A., che rileva un valore della produzione di Euro 4 milioni e un EBITDA di Euro 1 milione e la business unit educational, riferita a BF Educational s.r.l., che evidenzia un valore della produzione di Euro 7 milioni e un EBITDA negativo di circa 1 milione, riconducibile allo stato di start up.

IL COMUNICATO COMPLETO: