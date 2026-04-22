Andrea Candeo, tra i più belli d'Italia, ora volto delle campagne di “Rispetto per tutti gli animali”

Maria Monsè 22 aprile 2026 a

a

a

Modello e attore, agronomo di professione, Andrea Candeo, eletto nel 2024 Il più bello d’Italia ad Alassio, è stato scelto da Giancarlo De Salvo, presidente dell’associazione no-profit Rispetto per tutti gli animali, come testimonial delle tre nuove campagne social. Una scelta ben ponderata, che vedrà il trentaquattrenne comasco affiancare altri volti noti dell’associazione, da sempre impegnata nella diffusione di una cultura fondata sulla tutela della vita e sulla responsabilità collettiva verso il pianeta. Andrea Candeo non è nuovo a iniziative di questo genere. Già da diversi anni, attraverso gli articoli che firma per svariate testate giornalistiche, ha espresso le sue opinioni sull’importanza della salvaguardia della flora e della fauna, concentrando le sue ricerche sui servizi ecosistemici: i molteplici benefici che la natura fornisce gratuitamente all’umanità e che restano essenziali per la vita e per il benessere collettivo. Il suo profilo, che unisce competenze scientifiche e visibilità mediatica, rappresenta un punto di incontro efficace tra divulgazione e sensibilizzazione. Ed è proprio questa doppia anima ad aver convinto l’associazione a puntare su di lui per rafforzare il messaggio delle nuove campagne digitali, rivolte in particolare alle giovani generazioni.

“Il mio impegno – ha dichiarato Candeo – è quello di riuscire a comunicare in modo semplice ma incisivo quanto sia fondamentale il rispetto per ogni forma di vita. Gli animali non sono una realtà separata da noi: fanno parte dello stesso equilibrio che sostiene anche la nostra esistenza. Proteggerli significa proteggere noi stessi e il futuro del pianeta”.

Le campagne, che verranno diffuse sui principali canali social, affronteranno temi centrali come il rispetto degli animali, la tutela degli ecosistemi e la responsabilità individuale nei confronti dell’ambiente. Un progetto che punta non solo a informare, ma anche a stimolare un cambiamento concreto negli stili di vita quotidiani. Con questa nuova collaborazione, Andrea Candeo conferma il suo impegno nel promuovere una visione etica e consapevole del rapporto tra uomo e natura, dimostrando come anche il mondo dello spettacolo possa diventare un veicolo importante per diffondere valori fondamentali e sempre più urgenti.