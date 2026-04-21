Atletica paralimpica, a Desenzano il primo Convegno Nazionale

21 aprile 2026 a

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La sfida dell’inclusione parte ufficialmente dal Castello di Desenzano del Garda. Si è svolto, infatti, con successo il primo Convegno Nazionale dell’Atletica Paralimpica, un evento storico organizzato dall'Olympia Athletic Team e dal suo presidente Boroni che ha riunito i vertici dello sport nazionale per tracciare le linee guida del futuro del movimento. Il cuore della giornata è stato il rinnovo della convenzione tra la FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e l'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Un accordo strategico che mira a potenziare la collaborazione per lo sviluppo di manifestazioni integrate, offrendo nuove opportunità di gara agli atleti con disabilità fisiche, sensoriali e intellettivo-relazionali. Presente anche il segretario generale dei CIP Simone Rasetti.

Il Presidente FISPES, Mariano Salvatore, intervenendo al convegno, ha ribadito la missione della Federazione di guardare oltre il solo risultato agonistico: "Dobbiamo abbattere anche le barriere culturali ed economiche: lo sport è passione ma anche sofferenza nel raggiungere i propri obiettivi. Per questo la nostra missione è essere al servizio di tutti gli atleti, non solo di quelli che vincono le medaglie, ma di tutti coloro che ogni giorno cercano di migliorare sé stessi".

Un evento di eccellenza - Il convegno non è stato solo un momento di dibattito, ma anche di celebrazione del talento. Tra i presenti in sala spicca la partecipazione della pcapitana ella nazionale italiana di atletica leggera paralimpica Assunta Legnante, icona del mondo paralimpico, insieme ai rappresentanti dell’Olympia Athletic Team, di Omero Bergamo, Polha Varese e Freemoving.

Il successo di questo primo appuntamento nazionale, certificato anche dai messaggi video della Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli e del Presidente FIDAL Stefano Mei, conferma che l'atletica paralimpica è oggi un motore trainante per il cambiamento sociale in Italia, capace di unire istituzioni e territorio in un unico grande progetto di inclusione a 360 gradi.