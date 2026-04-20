Energia dallo scarto: il ruolo strategico di ILSAP nella transizione oltre il petrolio

Nel pieno delle tensioni geopolitiche legate ai combustibili fossili, l'azienda trasforma oli esausti e residui animali in biodiesel, offrendo una soluzione concreta, sostenibile e immediata per rafforzare l'autonomia energetica nazionale

20 aprile 2026 a

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In un contesto geopolitico sempre più instabile, in cui la sicurezza energetica è messa alla prova da tensioni internazionali e criticità legate alle rotte del petrolio, la dipendenza dai combustibili fossili mostra tutta la sua fragilità. È proprio in questo scenario che la transizione energetica smette di essere una prospettiva futura e diventa una necessità immediata. E tra le risposte già disponibili, concrete e operative, il biodiesel assume un ruolo sempre più centrale.

L’Italia dispone di una risorsa spesso sottovalutata: una grande quantità di oli vegetali esausti e sottoprodotti di origine animale provenienti dalle filiere alimentari, agricole e industriali. Materie considerate scarti che, se opportunamente trattate, possono diventare una fonte energetica alternativa. È qui che si inserisce ILSAP, realtà industriale capace di trasformare residui organici in biodiesel, glicerina e oli raffinati, contribuendo in modo diretto alla riduzione della dipendenza dal petrolio. Ma il valore di ILSAP va ben oltre la dimensione produttiva. L’azienda rappresenta oggi un nodo strategico all’interno del sistema energetico nazionale, perché è in grado di convertire risorse già disponibili sul territorio in energia immediatamente utilizzabile.

In un momento storico in cui l’approvvigionamento di combustibili può essere compromesso da fattori esterni, la presenza di impianti come questo diventa fondamentale per garantire continuità e stabilità. Attraverso un sistema produttivo continuo, automatizzato e attivo sette giorni su sette, ILSAP assicura una produzione costante e controllata, supportata da un laboratorio interno che garantisce qualità e tracciabilità. Il risultato è un biocarburante di seconda generazione ottenuto da materie non destinate alla filiera alimentare, come grassi animali di categoria 1 e 2 e oli vegetali esausti. Una soluzione che non sottrae risorse al consumo umano, ma al contrario valorizza ciò che altrimenti verrebbe disperso. Il percorso che ha portato a questo modello nasce da una trasformazione industriale profonda. Dopo una prima fase legata al recupero dei sottoprodotti animali, un cambiamento normativo nei primi anni Duemila ha reso necessario trovare nuovi sbocchi per queste materie. Da qui è partita una fase di ricerca e sviluppo che ha condotto alla produzione di biodiesel, con la realizzazione della bioraffineria di Lamezia Terme, oggi cuore produttivo dell’azienda. Qui vengono prodotte circa 200 tonnellate al giorno di biocarburante, per un totale annuo che raggiunge le 60mila tonnellate. Accanto al biodiesel, il ciclo genera anche glicerina e altri sottoprodotti destinati a impieghi energetici e industriali.

L’intero sistema si inserisce in una filiera nazionale strutturata, che parte dalla raccolta capillare delle materie prime con due società del gruppo, la Roma Service e la EcoPower Oil, e arriva fino alla distribuzione del prodotto finito. Il biodiesel rappresenta oggi una delle soluzioni più immediate per ridurre l’impatto ambientale del settore energetico. È biodegradabile, deriva da fonti rinnovabili e consente una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ rispetto ai combustibili fossili. Inoltre, può essere utilizzato nelle infrastrutture esistenti, senza necessità di modifiche ai motori o alla rete distributiva, rendendolo immediatamente integrabile nel sistema attuale. In questo quadro, il ruolo di ILSAP assume una valenza ancora più rilevante. L’azienda è stata infatti riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy come infrastruttura strategica per il settore energetico nazionale. Questo riconoscimento non è formale: significa che, in caso di crisi o carenze di approvvigionamento, un impianto come quello di ILSAP può contribuire concretamente a garantire la disponibilità di carburante, sostenendo funzioni essenziali e servizi critici.