Squadra Fiore, Cerved Group S.p.A non coinvolta nell'indagine
In riferimento alle notizie di stampa odierne relative all'indagine della Procura di Roma sulla cosiddetta "Squadra Fiore", Cerved Group S.p.A. comunica che non è coinvolta nei fatti oggetto dell'indagine, non è destinataria di provvedimenti giudiziari e non è parte del procedimento e che le contestazioni mosse al Presidente Giuseppe Del Deo riguardano esclusivamente condotte riferite al periodo in cui ricopriva incarichi istituzionali nell'ambito dell'intelligence nazionale, dunque in un contesto del tutto anteriore e distinto rispetto al suo ingresso in Cerved. L'operatività, la governance e le attività della Società non sono in alcun modo interessate dalla vicenda.