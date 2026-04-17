Touchpoint Awards Identity: Fkdesign conquista il Grand Award 2026 con il rebranding della Cooperativa L'Incontro

Nella cornice milanese di Fabbrica di Lampadine si è svolta la cerimonia di premiazione, condotta da Luca Viscardi. Durante la serata, che ha celebrato l'identità di marca come leva strategica, sono stati assegnati 20 riconoscimenti tra premi di categoria e menzioni della giuria, oltre ai tre premi delle redazioni

17 aprile 2026 a

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Nella cornice di Fabbrica di Lampadine a Milano si è svolta la cerimonia di premiazione dei Touchpoint Awards Identity 2026. La serata, condotta da Luca Viscardi, ha acceso i riflettori sul ruolo dell’identità di marca come leva strategica e culturale. Protagonisti i progetti più significativi del panorama contemporaneo del branding.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati 18 progetti, per un totale di 20 riconoscimenti tra premi di categoria (17) e menzioni della giuria (3). A questi si sono aggiunti i tre premi speciali assegnati dalle redazioni giornalistiche di Oltre La Media Group.

Il premio, promosso da Touchpoint e Oltre La Media Group, si conferma un punto di riferimento per la promozione della cultura della Brand Identity in Italia, occasione unica per vedere sfilare sul palco le eccellenze del branding e del design strategico. L’edizione 2026 dei Touchpoint Awards Identity ha visto inoltre Paprika Software come Supporting Partner.

A valutare i progetti e ad assegnare il massimo riconoscimento, fra i vincitori dei premi di categoria, è stata la giuria presieduta da Alessandro Ubertis, Presidente Emerito di UNA, e composta da professionisti del mondo della comunicazione, del marketing e del branding.

A conquistare il Touchpoint Grand Award Identity 2026 è stato il progetto “Rebranding Cooperativa L’Incontro”, realizzato per L’Incontro Cooperativa Sociale dall’agenzia Fkdesign, progetto che si è imposto anche nella categoria System Identity.

Il progetto si è distinto per la capacità di tradurre l’identità di una realtà sociale in un sistema visivo coerente, contemporaneo e profondamente radicato nei valori dell’organizzazione, rendendo il brand più riconoscibile, inclusivo e rilevante nel proprio contesto.

A suggellare il riconoscimento, la consegna del trofeo firmato dal Maestro Ugo Nespolo, artista che con il suo tratto inconfondibile ha donato forma e colore all’eccellenza creativa del premio.

I Premi delle redazioni di OLMG

Accanto ai riconoscimenti di categoria e alle menzioni della giuria, l’edizione 2026 ha visto anche la consegna dei tre premi delle redazioni di Oltre La Media Group, assegnati in aggiunta al palmarès ufficiale.

Si tratta di riconoscimenti trasversali, selezionati dai team editoriali tra tutti i progetti iscritti, con l’obiettivo di valorizzare non solo l’eccellenza tecnica, ma anche la capacità dei lavori di esprimere visioni, linguaggi e sensibilità particolarmente rilevanti nel panorama contemporaneo della comunicazione.

I premi sono stati attribuiti rispettivamente dalla redazione di Touchpoint, dalla redazione People Are People e, per il Premio Oltre La Media Group, in modo congiunto da tutte le testate del gruppo, offrendo così uno sguardo complementare e indipendente rispetto alla valutazione della giuria.

Premio Oltre La Media Group

HARIBO – Merchandising Collection – Agenzia Living Brands



Premio Touchpoint

JUST – Calendario 2026 illustrato da Maggie Stephenson – Agenzia RBA Design



Premio People Are People

Veepee – “New Values”



Con questa edizione, i Touchpoint Awards Identity si confermano un osservatorio privilegiato sulle migliori pratiche del branding contemporaneo, premiando non solo ciò che un brand mostra, ma soprattutto ciò che è in grado di rappresentare e generare nel tempo.

La cerimonia di premiazione è disponibile sulla piattaforma video Touchpointchannel.tv.

Si ringrazia Fabbrica di Lampadine.

L'ufficio stampa dell'evento è stato curato da Ital Communications.