A Silvia e Laura Squizzato, giornaliste gemelle inviate del TG2, è stato assegnato il Premio televisivo e giornalistico Mario Celli, giunto alla sua 45ª edizione.
Il 17 aprile alle 18 nella suggestiva Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico di Siena la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento (un’opera esclusiva dell’artista Carlo Pizzichini) a 4 personaggi che con il loro talento hanno saputo trasformare la passione in eccellenza e dedizione nel loro campo, distinguendosi per impegno e visione.
Verranno premiati anche:
- Federico Fazzuoli: Autore, conduttore, regista e produttore tv. Fondatore del famoso programma di Rai 1 Linea Verde sull'agricoltura, alimentazione, territorio e ambiente .
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- Luca Luchini, giornalista e scrittore , autore che ha pubblicato numerosi volumi di grande successo come “Siena dei nonni”, Siena 1968. Fu vero Sessantotto, L’Abbazia di Sant’Antimo, Silvio Gigli, il mito della radio, ecc ..
A presentare i vincitori 2026 saranno illustre personalità della cultura, il Direttore Artistico dell’Accademia Musicale Chigiana Nicola Sani, l’assessore alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti, lo storico medievalista Giovanni Mazzini, a loro il compito di illustrare la figura degli insigniti che entrano nell’albo d’oro del Premio
Un omaggio al passato che guarda al futuro, nel nome del giornalismo e dell’arte che sanno ancora emozionare, raccontare e unire.
Il Premio intitolato al giornalista e scrittore Mario Celli, ideatore di tante iniziative letterarie e fondatore dello storico settimanale Il Campo di Siena, entrato a far parte della storia di Siena è promosso dal Comune di Siena e dal Centro Studi Mario Celli in collaborazione con il giornale La Voce del Campo