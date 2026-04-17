A Silvia e Laura Squizzato, giornaliste gemelle inviate del TG2, è stato assegnato il Premio televisivo e giornalistico Mario Celli, giunto alla sua 45ª edizione.

17 aprile 2026 a

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Il 17 aprile alle 18 nella suggestiva Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico di Siena la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento (un’opera esclusiva dell’artista Carlo Pizzichini) a 4 personaggi che con il loro talento hanno saputo trasformare la passione in eccellenza e dedizione nel loro campo, distinguendosi per impegno e visione.

Verranno premiati anche:

- Federico Fazzuoli: Autore, conduttore, regista e produttore tv. Fondatore del famoso programma di Rai 1 Linea Verde sull'agricoltura, alimentazione, territorio e ambiente .

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- Luca Luchini, giornalista e scrittore , autore che ha pubblicato numerosi volumi di grande successo come “Siena dei nonni”, Siena 1968. Fu vero Sessantotto, L’Abbazia di Sant’Antimo, Silvio Gigli, il mito della radio, ecc ..

A presentare i vincitori 2026 saranno illustre personalità della cultura, il Direttore Artistico dell’Accademia Musicale Chigiana Nicola Sani, l’assessore alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti, lo storico medievalista Giovanni Mazzini, a loro il compito di illustrare la figura degli insigniti che entrano nell’albo d’oro del Premio

Un omaggio al passato che guarda al futuro, nel nome del giornalismo e dell’arte che sanno ancora emozionare, raccontare e unire.

Il Premio intitolato al giornalista e scrittore Mario Celli, ideatore di tante iniziative letterarie e fondatore dello storico settimanale Il Campo di Siena, entrato a far parte della storia di Siena è promosso dal Comune di Siena e dal Centro Studi Mario Celli in collaborazione con il giornale La Voce del Campo