Nautica: debutta il nuovo Combat14, costruito nel cantiere di Ostia

14 aprile 2026 a

a

a

Bat, il marchio storico della nautica italiana, celebra i suoi 65 anni guardando dritto al futuro. E lo fa con un ritorno in grande stile: la presentazione ufficiale del nuovo maxi gommone Combat14, il prossimo 17 aprile a partire dalle 19.30, nel porto turistico di Ostia Lido (Roma) presso il noto locale Rizcafè, davanti a operatori del settore, appassionati e curiosi. Un evento che segna una vera ripartenza per il brand e che conferma la volontà di rilanciare una nuova identità nel mondo dei maxi-rib. L’intuizione è di Corrado Rizzardi, figlio d’arte del noto imprenditore nautico Gianfranco. Un amore per la nautica che li ha visti entrambi campioni del mondo offshore 2000/2001 insieme al secondo genito Damiano. E ora il nuovo progetto che vede al fianco di Corrado Rizzardi il suo direttore di produzione e braccio destro Alessandro Gioia e il noto architetto Gianluca Caputi con i quali è riuscito a dare vita a un’impronta stilistica e tecnica unica nel panorama dei maxi rib.

Il nuovo Combat14, costruito nel cantiere di Ostia, colpisce per il design aggressivo ed elegante, con dettagli che richiamano la storia del marchio, come il T-Top ispirato alla “coda di pipistrello”, simbolo Bat. È un’imbarcazione pensata per vivere il mare senza compromessi: veloce, stabile e confortevole.

A bordo tutto è studiato per offrire un’esperienza esclusiva: ampi spazi per il relax, zone prendisole trasformabili, una cucina a scomparsa e una zona living accogliente. Le dotazioni tecnologiche sono all’avanguardia, con sistemi di navigazione digitali e comandi intuitivi che facilitano ogni manovra.

Grande attenzione anche agli interni, rifiniti con materiali di pregio: una cabina elegante e un bagno spazioso permettono di vivere l’imbarcazione anche per più giorni. Le prestazioni sono di altissimo livello: il Combat14 raggiunge i 44 nodi di crociera e i 60 nodi di velocità massima, mantenendo stabilità e sicurezza anche alle andature più sostenute, confermando la vocazione sportiva del marchio e l’evoluzione tecnica del progetto. Il primo esemplare nato e presentato a Ostia in versione full optional, rappresenta il manifesto della nuova fase di BAT: un marchio che celebra il proprio passato ma punta deciso verso il futuro della nautica.

“Un ringraziamento particolare va a tutte le aziende e ai partner tecnici – dichiara Corrado Rizzardi – che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Un progetto interamente Made in Italy, realizzato nel Lazio, grazie al contributo di: Accentra e Laurenzi per la cura del sito e dell’immagine del brand; LZZ di Fabio Luzzi per tappezzerie e sedili personalizzati; Prisma 20.20 Costruzioni Navali; Top System; Mancini Massimo per gli acciai custom dell’imbarcazione; RC Nautica per la falegnameria; Bucciarelli; DM Service per i tubolari personalizzati; Giada 96; DV Network; Gavioli Trasporti; e i videomaker Jellyfish di Latina per la realizzazione del contenuto video ufficiale dell’evento. Un lavoro di squadra che ha reso possibile il ritorno di Bat con un prodotto di eccellenza e con ambizioni da protagonista nel panorama della nautica italiana e internazionale”.