Nasce il Centro Federale di Canoa e Paracanoa ai Navicelli, grazie ad accordo tra Comune di Pisa, FICK e Port Authority di Pisa

Redazione 14 aprile 2026 a

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È stato firmato presso la sede della Federazione Italiana Canoa Kayak in Viale Tiziano a Roma, l’accordo di collaborazione tra Comune di Pisa, Federazione Italiana Canoa Kayak e Port Authority di Pisa, finalizzato alla realizzazione e gestione del Centro Federale per la canoa e la paracanoa presso il Canale dei Navicelli. L’accordo avrà validità fino al 1° agosto 2033, in coerenza con il contratto di comodato già in essere, con l’obiettivo di consolidare nel tempo il ruolo del Canale dei Navicelli come centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Alla firma hanno preso parte il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Antonio Rossi, l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e il Presidente della Port Authority di Pisa Mirko Benetti, sancendo ufficialmente l’avvio di una collaborazione strategica per lo sviluppo degli sport della pagaia. L’accordo definisce il quadro di cooperazione per la valorizzazione dell’impianto sportivo situato nell’area dell’ex Casello Idraulico del Canale dei Navicelli, destinato a diventare un punto di riferimento nazionale per l’allenamento e la preparazione degli atleti di canoa e paracanoa.

Il Canale dei Navicelli, grazie alle sue caratteristiche di navigabilità, sicurezza e continuità operativa, rappresenta infatti una vera e propria palestra nautica naturale, particolarmente idonea per gli allenamenti delle squadre nazionali e per lo sviluppo delle discipline di pagaia.

L’intesa prevede che la Federazione Italiana Canoa Kayak assuma il ruolo di referente operativo per la gestione delle attività sportive, con l’obiettivo di sviluppare un polo federale dedicato alla formazione tecnica, agli allenamenti agonistici e alla promozione della canoa e della paracanoa.

Il centro potrà ospitare raduni delle squadre nazionali, stage tecnici e iniziative sportive e sociali, contribuendo alla crescita dell’intero movimento canoistico. Particolare attenzione sarà dedicata alla dimensione inclusiva dello sport, favorendo l’accesso alle attività da parte delle società locali e promuovendo iniziative rivolte anche alle fasce più fragili. “Questo accordo rappresenta un passaggio strategico per il futuro del Canale dei Navicelli. Non stiamo semplicemente realizzando un impianto sportivo, ma stiamo costruendo un polo federale di livello nazionale che rafforza il posizionamento del Navicelli come infrastruttura multifunzionale, capace di coniugare sviluppo economico, sport e inclusione.

Portare qui la Federazione Italiana Canoa Kayak significa attrarre atleti, eventi, visibilità e nuove opportunità per il territorio. È la dimostrazione concreta di come, attraverso una visione chiara e una collaborazione istituzionale efficace, il Navicelli possa diventare un punto di riferimento non solo per la nautica, ma anche per lo sport italiano. Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del canale, che stiamo portando avanti con determinazione per renderlo sempre più competitivo a livello nazionale e internazionale.”