Michele Inzaghi: sorriso naturale con il bonding dentale, l'alternativa alle faccette

Luca Rossignoli 11 aprile 2026 a

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Migliorare il proprio sorriso senza interventi invasivi è oggi possibile grazie al bonding dentale, una tecnica sempre più richiesta nell’ambito dell’odontoiatria estetica. A spiegarne vantaggi e applicazioni è il dottor Michele Inzaghi, specialista nello Smile Makeover, che da anni promuove un approccio conservativo e personalizzato alla cura del sorriso.

Capita spesso che piccoli difetti – una scheggiatura, uno spazio tra i denti o una lieve asimmetria – condizionino il modo in cui ci si mostra agli altri. Intervenire, però, può generare timori legati all’invasività dei trattamenti tradizionali, come le faccette in ceramica, che richiedono la limatura del dente.

In questo contesto si inserisce il bonding dentale, una soluzione moderna che consente di correggere imperfezioni senza compromettere la struttura naturale. La tecnica prevede l’applicazione di resine composite modellate direttamente sul dente, con un risultato immediato e altamente naturale.

«Non si tratta di coprire o sostituire, ma di ricostruire aggiungendo solo ciò che serve», spiega Inzaghi. Il principio alla base è quello della massima conservazione: niente limature, nessuna alterazione irreversibile.

I punti di forza del bonding sono evidenti. Innanzitutto, il rispetto dello smalto originale, che resta intatto. Poi la rapidità: nella maggior parte dei casi il trattamento si completa in una sola seduta. Anche il comfort è elevato, poiché spesso non è necessaria anestesia e non ci sono tempi di recupero. Infine, l’estetica: i materiali di ultima generazione permettono di replicare fedelmente trasparenze e riflessi del dente naturale, rendendo il risultato praticamente invisibile.

Il bonding non è però una soluzione universale. Le faccette restano indicate nei casi più complessi o quando si desidera una trasformazione più strutturata e duratura. La scelta, sottolinea lo specialista, deve sempre partire da una valutazione individuale.

Dopo un’esperienza come direttore sanitario in ambito ospedaliero, Inzaghi ha concentrato la propria attività sull’estetica dentale avanzata, sviluppando un metodo che integra competenze cliniche, sensibilità estetica e tecnologie digitali. Scanner intraorali e software di progettazione permettono oggi ai pazienti di visualizzare in anticipo il risultato, rendendoli parte attiva del percorso.

Una crescita che riflette un cambiamento più ampio: sempre più persone desiderano migliorare il proprio sorriso senza stravolgerlo. Il bonding dentale risponde a questa esigenza, offrendo un equilibrio tra naturalezza, rapidità e rispetto biologico.

Per molti, la vera innovazione non è cambiare completamente, ma valorizzare ciò che già c’è. E farlo nel modo più semplice possibile.