GSA acquisisce SIOSS e rafforza la leadership nella sicurezza delle infrastrutture stradali

Per Alessandro Pedone, Founder e Vicepresidente GSA: “Si tratta di un'operazione strategica per consolidare il nostro modello integrato di sicurezza e ampliare l'offerta di servizi strategici”

08 aprile 2026 a

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Gruppo Servizi Associati (GSA), leader a livello europeo nel campo della safety, salute sul lavoro e vigilanza antincendio, ha perfezionato l’acquisizione del 75% di SIOSS di Ronchi dei Legionari (Gorizia), realtà specializzata, dal 1977, nella segnaletica stradale e nella manutenzione delle infrastrutture viarie. L’operazione presenta solidi fondamentali economico-finanziari: SIOSS registra nel 2025 ricavi per 24,3 milioni in crescita nel 2026, un portafoglio ordini di oltre 100 milioni, e un EBITDA margin ragguardevole. Infatti, da circa 50 anni SIOSS, fondata dall’imprenditore Maurizio Puntin, rappresenta un punto di riferimento nella manutenzione e sicurezza stradale italiana, gestendo oltre 3.000 km di rete. L’azienda si distingue per investimenti continui in tecnologie avanzate, tra cui sistemi per la manutenzione sostenibile delle gallerie e delle piste aeroportuali, così come per la realizzazione di segnaletica orizzontale innovativa ad alta visibilità. SIOSS punta anche sulla formazione dei dipendenti e sull’aggiornamento delle certificazioni, a garanzia di elevati standard di sicurezza e qualità.

Alessandro Pedone, Founder e Vicepresidente di Gruppo Servizi Associati (GSA), ha dichiarato: “Orgoglioso del buon esito di questa operazione, sono previste ulteriori acquisizioni in questo settore, considerate dai nostri azionisti altamente sinergiche sia sotto il profilo commerciale sia in termini di visione imprenditoriale. La strategia del gruppo punta a consolidare un modello integrato di sicurezza, in cui infrastrutture ben mantenute, dotate di segnaletica chiara e costantemente aggiornata, rappresentano elementi fondamentali per garantire elevati standard di sicurezza per la collettività. Si tratta di un’operazione che rafforza in modo significativo il nostro posizionamento nella sicurezza infrastrutturale stradale. Siamo orgogliosi di accogliere SIOSS nel gruppo GSA, un passo concreto nella costruzione di un sistema sempre più integrato e innovativo, capace di rispondere alle sfide future della sicurezza infrastrutturale e di garantire standard più elevati per il Paese. Il mantenimento da parte del fondatore Maurizio Puntin del 25% delle azioni, ci rende ancora più solidi e consapevoli nella scelta: in futuro rivestirà il ruolo di direttore commerciale e tecnico”.

Per Antonio Musacchio, CEO di Gruppo Servizi Associati (GSA): "Con l’ingresso di SIOSS nel nostro gruppo, compiamo un ulteriore salto di qualità nella visione di provider integrato nel mondo della safety, che da sempre caratterizza GSA. Questa acquisizione rappresenta per noi non solo una crescita dimensionale, ma soprattutto un investimento sulla qualità, sull’innovazione e sull’affidabilità delle soluzioni offerte nell’ambito della sicurezza delle infrastrutture. Vogliamo mettere la nostra esperienza e le nostre competenze a servizio delle comunità, sostenendo lo sviluppo di una rete stradale ancora più sicura ed efficiente. Essere tra i principali operatori italiani ci responsabilizza ulteriormente rispetto alle esigenze di modernizzazione del Paese, a beneficio della collettività e degli utenti delle nostre strade".

Maurizio Puntin ha aggiunto: “Entrare a far parte della grande famiglia GSA è per me motivo di orgoglio e soddisfazione professionale. Sono certo che, grazie alle sinergie con un gruppo solido e innovativo come GSA, potremo affrontare nuove sfide, potenziare ulteriormente i nostri servizi e perseguire obiettivi più ambiziosi. Insieme costruiremo qualcosa di ancora più grande, generando nuove opportunità di crescita per i nostri collaboratori”.

L’operazione si inserisce in un più ampio percorso strategico già avviato con l’integrazione di Pagone Infrastrutture di Bitonto (Bari) alcuni anni fa, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare la presenza del gruppo nel settore della sicurezza infrastrutturale stradale. Sia Pagone che SIOSS rappresentano realtà solide e universalmente riconosciute nel mercato della segnaletica orizzontale e verticale, della manutenzione ordinaria delle strade, nonché nell’installazione e gestione di dispositivi di sicurezza come barriere e bumper. A queste competenze si affiancano specifiche eccellenze tecnologiche, in particolare nei servizi di pulizia e manutenzione delle gallerie tramite automezzi speciali, un segmento ad alto valore aggiunto e in crescente rilevanza per la sicurezza della rete viaria.

Per GSA, l’acquisizione della maggioranza di SIOSS, costituisce un ulteriore passo nello sviluppo del proprio ramo dedicato alla viabilità, denominato “Safety Road”. Questo comparto rappresenta un’estensione naturale delle attività storiche del gruppo nella safety, ampliandone il raggio d’azione dalla sicurezza attiva, come l’antincendio, a quella passiva di tipo infrastrutturale. In tale prospettiva, la manutenzione efficiente delle strade e la qualità della segnaletica assumono un ruolo centrale nella prevenzione e tutela della sicurezza dei cittadini e degli utenti della rete stradale e autostradale. Dal punto di vista territoriale, l’operazione consente a GSA di rafforzare significativamente la propria presenza in Italia, creando una copertura strategica essenzialmente lungo la dorsale adriatica, da Trieste a Bari. Questo ampliamento geografico si traduce in un potenziamento della capacità commerciale e operativa del gruppo, favorendo economie di scala e una maggiore competitività sul mercato nazionale. Nel panorama complessivo delle aziende attive nel settore specifico, GSA, attraverso la propria divisione “Safety Road”, si posiziona oggi tra i principali operatori italiani, rientrando appieno tra i top five player del comparto.