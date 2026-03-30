Prof accoltellata: aggressore 13enne allontanato da altro studente. Valditara lo invita al Ministero

30 marzo 2026 a

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Dopo l'aggressione alla professoressa Chiara Mocchi, il 13enne è stato allontanato a calci da un altro studente della scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Lo ha raccontato la stessa docente al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che le ha fatto visita ieri. A quanto apprende l'Adnkronos il ministro, dopo aver sentito la professoressa, ha chiamato la preside dell'istituto per invitare lo studente e la sua classe al ministero per ringraziarlo e premiarlo per il suo coraggio.

