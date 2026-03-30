Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Prof accoltellata: aggressore 13enne allontanato da altro studente. Valditara lo invita al Ministero

  • a
  • a
  • a

Dopo l'aggressione alla professoressa Chiara Mocchi, il 13enne è stato allontanato a calci da un altro studente della scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Lo ha raccontato la stessa docente al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che le ha fatto visita ieri. A quanto apprende l'Adnkronos il ministro, dopo aver sentito la professoressa, ha chiamato la preside dell'istituto per invitare lo studente e la sua classe al ministero per ringraziarlo e premiarlo per il suo coraggio.
 

Dai blog