Imprese, Casasco: "Forza Italia lavorerà per dare risposte al mondo industriale"

29 marzo 2026 a

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"Forza Italia è il partito che è sempre stato al fianco delle imprese e comprendiamo pienamente il grido di dolore che arriva dal mondo industriale. Lavoreremo come non mai, insieme al Governo, che ha già convocato il tavolo di rappresentanza datoriale per affrontare il tema della competitività e le difficoltà derivanti da una crisi internazionale senza precedenti". Così in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Economia del partito.

