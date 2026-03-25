Giovani, idee, leader di oggi e del futuro al Next Milano Forum

25 marzo 2026 a

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Più di mille partecipanti, provenienti da oltre 60 Paesi del mondo. Sono aperte le candidature alla terza edizione del NEXT Milan Forum – Empowering Future Leaders, in programma dal 4 al 6 maggio a Milano. L’evento, organizzato da ISPI, Bocconi e OECD con Deloitte Italia come Official Knowledge Partner, riunirà giovani leader tra i 20 e i 35 anni, per offrire uno spazio di dialogo sulle principali sfide globali e di confronto con leader politici, Premi Nobel e altre figure di spicco del mondo istituzionale, del business e accademico. Saranno presenti, tra gli altri, i Premi Nobel per la Pace Kailash Satyarthi e Ouided Bouchamaoui, l’ultimo Premio Nobel per l’Economia Philippe Aghion, il Presidente della Banca Mondiale Ajay Banga, la Global Chair di Deloitte Anna Marks, la Presidente per gli Affari Globali di Microsoft Lisa Monaco e l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano.

Le giornate del 4 e 5 maggio prevedono incontri aperti al pubblico presso l’Università Bocconi, con l’obiettivo di elaborare proposte concrete sulle questioni al centro dell’agenda internazionale. Instabilità geopolitica, tecnologie emergenti e impatto trasformativo dell’Intelligenza Artificiale, formazione, lavoro e nuove competenze, futuro del commercio internazionale e sostenibilità: saranno questi solo alcuni dei principali temi affrontati nelle varie sessioni del Forum. All’interno dell’iniziativa si terrà anche una Idea Slam, nell’ambito della quale i partecipanti potranno avanzare proposte innovative su sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, a partire da un’analisi di scenario elaborata da ISPI e Deloitte Italia. Le idee selezionate verranno trasmesse al G7 per informare le policy internazionali. Oltre alle sessioni plenarie, il programma prevede workshop a porte chiuse che si terranno nelle mattine dal 4 al 6 maggio in ISPI, Bocconi e negli uffici di Deloitte Italia. Parteciperanno tre diversi gruppi di Future Leaders (25-35 anni): Think Tank Leaders, Civil Servants e giovani diplomatici e Business Leaders. Per questi ultimi il Public Policy & Stakeholder Relations Centre di Deloitte Central Mediterranean, in collaborazione con i propri specialisti e la leadership del Network, organizzerà dei seminari di approfondimento su temi economici e di business.

“In una fase internazionale segnata da forti tensioni geopolitiche come quelle attuali – dalle guerre ai confini dell’Europa al nuovo drammatico conflitto in Medio Oriente – comprendere le dinamiche globali e saper dialogare oltre confini e differenze è più importante che mai.” sostiene l’Amb. Mariangela Zappia, Presidente dell’ISPI “Con NEXT – Empowering Future Leaders, ISPI vuole offrire ai giovani provenienti da tutto il mondo strumenti concreti per leggere e interpretare questi cambiamenti, e allo stesso tempo uno spazio in cui confrontarsi e costruire idee e proposte per il futuro. Attraverso il Forum di Milano, insieme a masterclass e workshop virtuali da tenere nell’anno successivo, l’obiettivo è creare una comunità internazionale di giovani leader capaci di affrontare le grandi sfide globali con spirito critico, competenze solide e apertura al dialogo. Come Istituto che da oltre novant’anni analizza gli scenari internazionali con un taglio policy-oriented, crediamo che favorire questo scambio tra nuove generazioni e prospettive diverse sia un investimento essenziale per il futuro”.

“Viviamo una fase storica segnata da instabilità geopolitica, transizione tecnologica accelerata e profondi cambiamenti demografici. In questo contesto, investire sui giovani leader è una necessità strutturale.” Sottolinea Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi “Il NEXT Milan Forum nasce dall’idea che le nuove generazioni non debbano essere semplici spettatrici delle decisioni globali, ma co-protagoniste nella loro definizione. Mettere in dialogo competenze, provenienze e sensibilità diverse significa costruire anticorpi contro la frammentazione e alimentare una leadership capace di coniugare innovazione, responsabilità e visione di lungo periodo. Per un’università come Bocconi, questo è parte integrante della propria missione.”

“Il NEXT Milan Forum è un’iniziativa di grande valore perché contribuisce a rafforzare un confronto qualificato su temi di rilevanza globale, mettendo al centro il dialogo tra mondi e prospettive diverse” sottolinea Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia. “Attraverso il nostro ruolo di Official Knowledge Partner, con il contributo del Public Policy & Stakeholder Relations Centre e degli specialisti del nostro Network, vogliamo offrire ai giovani partecipanti analisi e chiavi di lettura per comprendere le sfide internazionali e per aiutarli a far sentire la loro voce nel dibattito pubblico”.

“Rinnovando il nostro contributo con un coinvolgimento sempre più strutturato, vogliamo aumentare l’impatto del NEXT Milan Forum, favorendo un confronto costruttivo tra oltre 1.000 giovani leader che già oggi sono promotori del cambiamento nelle proprie comunità. Il Public Policy & Stakeholder Relations Centre di Deloitte supporterà questo dialogo con competenze multidisciplinari, analisi e contenuti qualificati sulla transizione digitale ed ecologica.” ha sottolineato Andrea Poggi, Head del Public Policy & Stakeholder Relations Centre.