I Templari ad Assisi: in mostra la copia della Sacra Sindone

24 marzo 2026 a

a

a

Assisi – Le Logge del Palazzo dei Priori ad Assisi si trasformano, dal 24 marzo al 6 aprile 2026, in un palcoscenico di profonda suggestione storica e spirituale. L’evento, organizzato dai Templari Oggi APS , mette al centro l’ostensione della copia della Santa Sindone, un simbolo che da secoli interroga la fede e la scienza, offrendo ai visitatori l’opportunità di un confronto diretto con l’immagine dell’Uomo della Croce.

Un percorso tra arte sacra e fotografia

Il programma della manifestazione non si limita alla dimensione devozionale, ma si articola attraverso una serie di mostre fotografiche ed una preziosa esposizione di crocifissi storici. Le opere selezionate permettono di ripercorrere l’evoluzione dell’iconografia sacra, legandola indissolubilmente alle tradizioni cavalleresche che hanno segnato il medioevo umbro e internazionale. L’ingresso è libero per tutta la durata dell’evento, con apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Il legame tra il Poverello e l’Ordine del Tempio

Uno dei momenti più attesi riguarda la riflessione sul rapporto tra San Francesco d’Assisi e l’Ordine Templare.Durante le giornate della mostra, verrà presentato il libro “Francesco e i Templari. La Custodia della Luce”, un’opera che si muove tra il romanzo cavalleresco e l’analisi storico-spirituale. All’incontro parteciperanno gli autori Mauro Giorgio Ferretti, presidente di Templari Oggi APS e Magister Templi, e Umberto Grieco. Il volume punta a gettare nuova luce su una connessione spesso esplorata ma sempre ricca di fascino, cercando punti di contatto tra la regola francescana e l’ideale dei cavalieri.

Informazioni e partecipazione

L’iniziativa si avvale del supporto di Templari Oggi APS, associazione impegnata nella divulgazione della cultura legata ai valori dell’antica cavalleria cristiana. La città di Assisi si conferma così un fulcro per il dialogo tra passato e presente, dove la ricerca della verità storica si intreccia con il cammino della fede.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per studiosi, appassionati di storia medievale e pellegrini, desiderosi di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi nel cuore pulsante dell’Umbria. La presenza della copia della Sindone, unita alla narrazione degli autori Ferretti e Grieco, promette di trasformare una semplice visita culturale in un’esperienza di arricchimento interiore, celebrando l’eredità di chi ha fatto della “custodia della luce” la propria missione di vita.